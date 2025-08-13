Безнаказанное насилие в детском саду ХМАО: Бастрыкин потребовал отчет

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело воспитательницы из Радужного (ХМАО), которая, несмотря на обвинения в издевательствах над девочкой четырех лет, не была привлечена к ответственности. Об этом пишет ведомство в своем telegram-канале.
«Поступило обращение по вопросу совершения противоправных действий воспитателем детского сада в городе Радужном Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в отношении четырехлетней девочки. До настоящего времени фигурантка к ответственности не привлечена», — говорится в сообщении Следственного комитета.
Ранее председатель ведомства уже держал ситуацию на контроле, однако по результатам проверки на данный момент решение о привлечении подозреваемой к ответственности не принято. По факту следствия, женщина, начиная с 2023 года, используя малые причины, неоднократно применяла физическое и психологическое давление по отношению к маленькой девочке. Это привело к тому, что четырехлетнюю были вынуждены отправить на лечение в специализированном медицинском учреждении.
