13 августа 2025

Безнаказанное насилие в детском саду ХМАО: Бастрыкин потребовал отчет

Бастрыкин потребовал отчет о безнаказанном насилии в детском саду ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
До настоящего времени воспитательница к ответственности не привлечена
До настоящего времени воспитательница к ответственности не привлечена Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело воспитательницы из Радужного (ХМАО), которая, несмотря на обвинения в издевательствах над девочкой четырех лет, не была привлечена к ответственности. Об этом пишет ведомство в своем telegram-канале.

«Поступило обращение по вопросу совершения противоправных действий воспитателем детского сада в городе Радужном Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в отношении четырехлетней девочки. До настоящего времени фигурантка к ответственности не привлечена», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее председатель ведомства уже держал ситуацию на контроле, однако по результатам проверки на данный момент решение о привлечении подозреваемой к ответственности не принято. По факту следствия, женщина, начиная с 2023 года, используя малые причины, неоднократно применяла физическое и психологическое давление по отношению к маленькой девочке. Это привело к тому, что четырехлетнюю были вынуждены отправить на лечение в специализированном медицинском учреждении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело воспитательницы из Радужного (ХМАО), которая, несмотря на обвинения в издевательствах над девочкой четырех лет, не была привлечена к ответственности. Об этом пишет ведомство в своем telegram-канале. «Поступило обращение по вопросу совершения противоправных действий воспитателем детского сада в городе Радужном Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в отношении четырехлетней девочки. До настоящего времени фигурантка к ответственности не привлечена», — говорится в сообщении Следственного комитета. Ранее председатель ведомства уже держал ситуацию на контроле, однако по результатам проверки на данный момент решение о привлечении подозреваемой к ответственности не принято. По факту следствия, женщина, начиная с 2023 года, используя малые причины, неоднократно применяла физическое и психологическое давление по отношению к маленькой девочке. Это привело к тому, что четырехлетнюю были вынуждены отправить на лечение в специализированном медицинском учреждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...