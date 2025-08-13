13 августа 2025

Свердловчанка напилась и зарезала своего пожилого отца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Что именно послужило причиной конфликта подсудимая не помнит
Что именно послужило причиной конфликта подсудимая не помнит Фото:

В Тавде (Свердловская область) 47-летняя местная жительница в ходе ссоры нанесла своему отцу 27 ударов ножом. Детали происшествия рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. 

«Преступление было совершено вечером 12 мая этого года в одной из квартир на улице Карла Маркса. Что именно послужило причиной конфликта подсудимая не помнит, была в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в telegram-канале пресс-службы ведомства. 

Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Свердловчанка свою вину не признает, следствие продолжается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тавде (Свердловская область) 47-летняя местная жительница в ходе ссоры нанесла своему отцу 27 ударов ножом. Детали происшествия рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.  «Преступление было совершено вечером 12 мая этого года в одной из квартир на улице Карла Маркса. Что именно послужило причиной конфликта подсудимая не помнит, была в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в telegram-канале пресс-службы ведомства.  Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Свердловчанка свою вину не признает, следствие продолжается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...