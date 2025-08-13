Свердловчанка напилась и зарезала своего пожилого отца

В Тавде (Свердловская область) 47-летняя местная жительница в ходе ссоры нанесла своему отцу 27 ударов ножом. Детали происшествия рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
«Преступление было совершено вечером 12 мая этого года в одной из квартир на улице Карла Маркса. Что именно послужило причиной конфликта подсудимая не помнит, была в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили в telegram-канале пресс-службы ведомства.
Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Свердловчанка свою вину не признает, следствие продолжается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!