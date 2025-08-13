13 августа 2025

Пермский край продал Вьетнаму тысячи кубометров леса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прикамье наращивает поставки древесины в Азию
Прикамье наращивает поставки древесины в Азию Фото:

Пермский край активно поставляет древесину во Вьетнам — с начала года экспортировано более 5 тысяч кубометров лесопродукции. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Пермский край с начала 2025 года отправил во Вьетнам 5,51 тысячи кубометров лесопродукции. Только 11 августа на экспорт подготовили очередную партию — 184 кубометра древесины», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства.

Перед отправкой специалисты Россельхознадзора проверили материалы на отсутствие опасных вредителей. Пробы отправили в лабораторию Пермского филиала ВНИИКР, где экспертиза подтвердила безопасность древесины. С января по август выдано 127 фитосанитарных сертификатов, разрешающих поставки.

Ранее в июле 2025 года Пермский край впервые отправил партию лесоматериалов в Сирию, где также был проведен тщательный фитосанитарный контроль и оформлены соответствующие сертификаты. До этого регион не осуществлял экспорт древесины в эту страну. Таким образом, Пермский край расширяет географию внешних поставок лесопродукции, обеспечивая их безопасность для стран-импортеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский край активно поставляет древесину во Вьетнам — с начала года экспортировано более 5 тысяч кубометров лесопродукции. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Пермский край с начала 2025 года отправил во Вьетнам 5,51 тысячи кубометров лесопродукции. Только 11 августа на экспорт подготовили очередную партию — 184 кубометра древесины», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства. Перед отправкой специалисты Россельхознадзора проверили материалы на отсутствие опасных вредителей. Пробы отправили в лабораторию Пермского филиала ВНИИКР, где экспертиза подтвердила безопасность древесины. С января по август выдано 127 фитосанитарных сертификатов, разрешающих поставки. Ранее в июле 2025 года Пермский край впервые отправил партию лесоматериалов в Сирию, где также был проведен тщательный фитосанитарный контроль и оформлены соответствующие сертификаты. До этого регион не осуществлял экспорт древесины в эту страну. Таким образом, Пермский край расширяет географию внешних поставок лесопродукции, обеспечивая их безопасность для стран-импортеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...