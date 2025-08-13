Пермский край продал Вьетнаму тысячи кубометров леса

Пермский край активно поставляет древесину во Вьетнам — с начала года экспортировано более 5 тысяч кубометров лесопродукции. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Пермский край с начала 2025 года отправил во Вьетнам 5,51 тысячи кубометров лесопродукции. Только 11 августа на экспорт подготовили очередную партию — 184 кубометра древесины», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства.
Перед отправкой специалисты Россельхознадзора проверили материалы на отсутствие опасных вредителей. Пробы отправили в лабораторию Пермского филиала ВНИИКР, где экспертиза подтвердила безопасность древесины. С января по август выдано 127 фитосанитарных сертификатов, разрешающих поставки.
Ранее в июле 2025 года Пермский край впервые отправил партию лесоматериалов в Сирию, где также был проведен тщательный фитосанитарный контроль и оформлены соответствующие сертификаты. До этого регион не осуществлял экспорт древесины в эту страну. Таким образом, Пермский край расширяет географию внешних поставок лесопродукции, обеспечивая их безопасность для стран-импортеров.
