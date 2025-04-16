К коллективному иску об отравлении шаурмой в Пермском крае присоединились 23 человека

Количество пострадавших, присоединившихся к коллективному иску по факту массового отравления шаурмой в Кунгуре, достигло 23 человек. Однако предполагается, что число пострадавших может быть больше.
«Надзорные органы просят тех, кто покупал продукцию 29 или 30 января в заведении на улице Коммуны, 45, присоединиться к иску», — цитирует местная газета «Искра» главу территориального отдела Роспотребнадзора по Пермскому краю Татьяну Яковенко.
Инцидент произошел в конце января 2025 года. У большей части пострадавших выявили сальмонеллез, некоторых госпитализировали. Владелец кафе отправлен под домашний ареста. Работу обоих его кафе приостановили на три месяца.
По данному факту инициировано два уголовных дела. Обе статьи касаются нарушения санитарно-эпидемиологических требований и предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Роспотребнадзор начал проверку ресторана в Перми, в котором мог отравиться известный актер и блогер Андрей Гликоген. По словам его команды, молодой человек попал в реанимацию после обеда в одном из заведений сети Шашлыкоff.
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