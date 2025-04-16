В Тюменском районе выгорело 20 гектаров травы

Пожар смогли полностью потушить лишь на второй день с начала возгорания
Ландшафтный пожар в районе поселка Туринский в Тюменском районе окончательно ликвидирован, выгоревшая площадь составила 20 гектаров. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
«Пожар у поселка Туринский (Тюменский район). Ликвидация на площади 20 гектаров», — сообщают в МЧС.
Как ранее писало URA.RU, сухая трава и другая растительность на данном участке загорелись 15 апреля. Видео с места ЧП можно увидеть здесь.
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