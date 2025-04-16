В Тюменском районе выгорело 20 гектаров травы

В Тюменском районе ликвидировали пожар на площади в 20 гектаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар смогли полностью потушить лишь на второй день с начала возгорания
Пожар смогли полностью потушить лишь на второй день с начала возгорания Фото:

Ландшафтный пожар в районе поселка Туринский в Тюменском районе окончательно ликвидирован, выгоревшая площадь составила 20 гектаров. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

«Пожар у поселка Туринский (Тюменский район). Ликвидация на площади 20 гектаров», — сообщают в МЧС.

Как ранее писало URA.RU, сухая трава и другая растительность на данном участке загорелись 15 апреля. Видео с места ЧП можно увидеть здесь. 

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Ландшафтный пожар в районе поселка Туринский в Тюменском районе окончательно ликвидирован, выгоревшая площадь составила 20 гектаров. Об этом сообщает управление МЧС по региону. «Пожар у поселка Туринский (Тюменский район). Ликвидация на площади 20 гектаров», — сообщают в МЧС. Как ранее писало URA.RU, сухая трава и другая растительность на данном участке загорелись 15 апреля. Видео с места ЧП можно увидеть здесь. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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