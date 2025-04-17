В Перми школьник сбежал с урока, спрыгнув со второго этажа

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Врачи оказали ему помощь, после чего он был отправлен на амбулаторное лечение домой
Врачи оказали ему помощь, после чего он был отправлен на амбулаторное лечение домой Фото:

В Перми в школе № 93 учащийся седьмого класса во время урока отпросился в туалет. Выйдя в коридор, школьник разблокировал и открыл окно, а после этого спрыгнул со второго этажа во двор школы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Перми. Вероятно, он хотел таким способом покинуть здание, но не смог сделать это через главный вход и решил выпрыгнуть через окно. 

«Ребенка отправила на обследование. Врачи оказали ему помощь, после чего он был отправлен на амбулаторное лечение домой», — уточнили в мэрии Перми.

Отмечается, что сроки возвращения подростка пока не известны. С самим мальчиком и его родителями проведут профилактические беседы, будет предложена помощь психолога. 

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В Перми в школе № 93 учащийся седьмого класса во время урока отпросился в туалет. Выйдя в коридор, школьник разблокировал и открыл окно, а после этого спрыгнул со второго этажа во двор школы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации Перми. Вероятно, он хотел таким способом покинуть здание, но не смог сделать это через главный вход и решил выпрыгнуть через окно.  «Ребенка отправила на обследование. Врачи оказали ему помощь, после чего он был отправлен на амбулаторное лечение домой», — уточнили в мэрии Перми. Отмечается, что сроки возвращения подростка пока не известны. С самим мальчиком и его родителями проведут профилактические беседы, будет предложена помощь психолога. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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