Пермский депутат-миллионер купил пансионат для детей-сирот

Депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Благов приобрел комплекс бывшего профилактория в Лысьвенском округе. В ближайшее время в планах переоборудовать его под нужды пансионата для детей-сирот и престарелых.
«По словам Николая Благова, объект переоборудуют под нужды пансионата для детей-сирот и престарелых. Сейчас там уже ведутся ремонтные работы», — сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». Пансионат будет заниматься также патриотическим воспитанием.
Экс-топ менеджер крупнейших региональных предприятий «Газпрома» Николай Благов в 2022 году стал самым богатым парламентарием Прикамья. Он попал в список Forbes в рейтинге 100 госслужащих с самыми высокими доходами в стране, официально задекларировав доход более 590 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году Николай Благов с целью снижения количества абортов уже предлагал развивать в Пермском крае элитные детские дома. А в 2025 году он полностью выкупил известный курортный комплекс «Термы Тенториум».
