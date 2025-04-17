В Тюмени уволят тысячи депутатов и сотни мэров: зачем региону муниципальная реформа

Сегодня Тюменская областная дума одобрила 19 законопроектов о преобразовании сельских поселений в составе муниципальных районов — каждый из них становится муниципальным округом. С принятием этих законов практически во всей области ликвидируют сельские администрации и думы — их полномочия уходят на уровень окружных (районных) органов власти. Что региону принесет муниципальная реформа, почему ее приняли не все, и в чем скрывается главная причина передела власти — в материале URA.RU.
Что поменялось?
С осени 2025 у сельских поселений больше не будет своих глав, депутатов и бюджетов. Территориальные представительства окружных (районных) администраций в населенных пунктах останутся, но будут иметь меньший уровень полномочий, их начальников не будут избирать — они будут назначаться окружной администрации. Население станет выбирать уже не сельские, а окружные думы. Система местного самоуправления станет одноуровневой с избранием новых муниципальных депутатов.
Главная цель передела власти
Источники агентства в тюменском политистеблишменте говорят, что ключевая цель муниципальной реформы — повышение политической стабильности и попытка исключения внутримуниципальных конфликтов. Сельские думы и администрации, обладающие рядом полномочий, могут конкурировать друг с другом в своих интересах и мешать районным властям — гасить конфликты в таком случае гораздо сложнее, чем при одноуровневой системе местного самоуправления.
“Например, в Ханты-Мансийском автономном округе этот процесс наблюдается не то чтобы повсеместно, но довольно часто — между главами поселков, сел и районными администрациями зачастую случаются конфликты. Особенно если речь идет о тех населенных пунктах, где сохранились прямые выборы глав”, — замечает политолог Александр Безделов.
Собеседники агентства при этом отмечают, что одной из причин ввода одноуровневой системы МСУ в регионе стала возможность приспособиться к работе в условиях кадрового голода с ее помощью. «Самостоятельной сельской администрации нужно больше людей, чем подразделению окружной, — разный уровень ответственности и полномочий. Получается, что число сотрудников в них по сути изменится не сильно, и кадровый голод формально сократится», — объясняет собеседник.
Плюсы и минусы
Власти региона говорят, что реформа приведет только к положительным последствиям для граждан: обращения можно будет адресовать напрямую ответственному органу в окружной администрации, возможность обратиться к властям за помощью в своем населенном пункте сохраниться. Авторы законов также утверждают, что управление муниципалитетами, качество подготовки официальных документов и контроль за расходами бюджетов в результате реформы будут улучшены. Внимание акцентируется и на сокращении трат на выборы.
Политолог Александр Безделов замечает, что муниципальные округа, в отличие от сельских администраций обладают гораздо большими финансовыми возможностями для реализации проектов по типу благоустройства и дорожного строительства. При двухуровневой системе трудности с финансированием своих полномочий, по словам эксперта, возникают особенно у властей отдаленных населенных пунктов
В пояснительных записках к 13 из 19 законопроектов о реформе есть идентичный пункт «дополнительные плюсы» в нем перечисляются: «открытие новых производств и объектов, новые рабочие места, увеличение налогооблагаемой базы, привлечение туристов и гостей в муниципалитет, открытие гостиниц, мест для отдыха». В двух других находятся схожие формулировки, а в четырех законопроектах на сайте облдумы пояснительная записка отсутствует. Минусы и риски не расписаны ни в одном из уже принятых законов.
Среди возможных негативных последствий реформы собеседники агентства называют сокращение внимания к проблемам сельского уровня и усложнение личного оперативного диалога с властью. Если раньше жители могли обратиться за помощью к главе, который живет там же, где они и близко знаком с местными проблемами, то сейчас уровень вовлеченности районных администраций в мелкие хозяйственные вопросы на местах вызывает опасения. “Конечно же, это определенным образом отдаляет власть от непосредственных избирателей и это главный минус этой реформы”, — считает политолог Александр Безделов
Обеспокоенность реформой показывали и в областной думе. «Не станут ли районные чиновники корупционизироваться на фоне полного ослабления власти в селах? Как будет осуществляться переход на новую систему финансирования с учетом этой оптимизации? И действительно ли большинство сельчан поддержали реформу на публичных слушаниях?», — писал в личном telegram-канале лидер фракции СРЗП, депутат Владимир Пискайкин.
Противники нововведений
Единственным муниципалитетом, который не удалось реформировать, стал протестный Тобольский район, в котором каждая из сельских дум отказалась отдавать власть. Это помешало руководству региона заявить о единогласной поддержке муниципальной реформы.
По словам собеседников агентства, протесту способствовали местные политические силы, которые лишатся влияния с упразднением дум и мэрий. Не остались в стороне и коммунисты, которые имеют неплохие позиции в муниципалитете и совсем не рады их утрате. Преобразовать все муниципальные районы области одновременно не вышло, но источники агентства в политических кругах солидарны во мнении о неизбежном проведении реформы и Тобольском районе в ближайшем будущем.
Сотни мэров и тысячи депутатов лишат полномочий
По словам источников, власти не хотят прощаться с действующими главами сельских поселений, которых в регионе более 250, — их планируют понизить до глав подразделений окружных администраций, которые продолжат работу с населением на тех же местах, что и раньше, но с меньшим уровнем полномочий. «В такие подразделения будут входить главы, сотрудники бывших администраций. Массовых сокращений в планах нет, а уровень зарплат как минимум сохранится», — поделился с агентством собеседник.
Полномочия сельских дум также передаются на уровень районных, которые раньше формировались из представителей дум сельских поселений. Депутатов станет значительно меньше (сейчас в области более 2,5 тысяч сельских депутатов). Это повлияет на расстановку политических сил, поскольку мест в думах округов хватит далеко не на всех. «Сейчас народные избранники из сельских дум будут пытаться попасть думы округов», — говорит собеседник.
Выбор соседей и варианты будущего
Несмотря на федеральный тренд на укрупнение муниципалитетов, его поддерживают не все регионы. Например, на Урале в 2023 году завершили муниципальную реформу в Курганской области, а этой весной — в Челябинской. В ХМАО идею не одобрили — спикер югорского парламента Борис Хохряков на одном из заседаний выступал против подобных нововведений
«Причесать страну под одну гребенку сложно. Мы работали в обеих структурах, когда я был главой муниципалитета. Было решение, когда не было руководства на уровне поселков и сел, были уполномоченные от района. И это достаточно сложно, когда многие вопросы выходят на уровень главы района. Мне кажется, такое звено должно существовать, иначе на каком-то этапе мы один на один окажемся со всем населением», — объяснял Хохряков.
Еще дальше пошли на Ямале — там начали объединять уже крупные муниципалитеты. Так, недавно в один муниципальный округ с общим бюджетом и главой слились город Лабытнанги и Приуральский район. Инициатива об объединении двух других районов — Красноселькупского и Пуровского была заблокирована местными жителями. Собеседники агентства уверены, что в ближайшие несколько лет объединение больших районов с консолидацией бюджетов и управленческого аппарата настигнет и Тюменскую область.
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