Штурмовики группировки войск «Восток» вступили в ближний бой с иностранными наемниками в районе Калиновского Днепропетровской области. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Билли».
«Мы шли с напарником, я шел первым номером. Из-за укрытия буквально в трех метрах вылез противник. Я спросил у него пароль, но он что-то ответил на своем языке — стало ясно, что это иностранец», — рассказал «Билли» РИА Новости. По его словам, завязался бой, он откатился, напарник прикрывал, а он успел метнуть гранату, ликвидировав угрозу. «Напарнику осколок в ногу прилетел, я помог ему перевязаться, и мы начали отходить, отстреливаясь», — добавил военнослужащий.
Ранее Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Калиновское. Об этом 22 сентября проинформировало Министерство обороны. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь оборонительных рубежей противника и заняли село, находящееся на правом берегу Днепра. Установление контроля над данным селом даст возможность российским военным продвинуться в наступательных действиях и обеспечить безопасность подходов к другим населенным пунктам этого региона.
