«Площадь, закатанная в мрамор»: за что тюменцы любят и ненавидят набережную

Набережная Тюмени всегда вызывала как положительные, так и отрицательные отзывы. Людям нравится здесь спокойствие, тишина, виды и светящийся по вечерам мост Влюбленных. Однако горожане, и в том числе урбанисты, критикуют место из-за маленького количества общественных туалетов и отсутствия зелени и навесов. За что жители и гости Тюмени любят и ненавидят набережную — в материале URA.RU.
«Все закатали в мрамор»
Главные претензии местных жителей к набережной — отсутствие благоустройства. Мало зелени, общественных туалетов, арт-объектов, мест для развлечений. Горожане отмечают, что здесь скучно и практически нечем заниматься.
Как ранее URA.RU говорил директор по развитию архитектурно-брендинговой компании DEVISION Илья Курбатов, сейчас набережной не хватает функционала. Поэтому предлагается разделить пространство на несколько секторов, чтобы каждый находился в пешей доступности друг для друга. Тюменцы хотели бы видеть на набережной больше точек питания, защиту от солнца, отдельные полосы для электросамокатов и спуск к воде.
«Делать тут нечего. Мрамор, солнце и ветер», — написал пользователь Оник в приложении 2ГИС. «Площадь, закатанная в мрамор, что тут красивого?» — добавил Ксандер. «Общественные туалеты в маленьком количестве и с непонятным графиком работы», — рассказал Семен. «Зелени нет, от палящего солнца негде укрыться, адски долгий спуск к набережной», — прокомментировал пользователь с именем Дизайнер. «Ни о чем! В бетон все закатали, реки почти нет, растительности тоже», — написал Максим Попенко.
«Отличное место для прогулки»
Однако некоторые защищают любимое место и отмечают, что набережная — отличное место для прогулок. Вечером вид становится еще лучше, так как в это время зажигается мост Влюбленных. Также здесь чисто и аккуратно, местами расположены кофейни и небольшие ларьки с едой.
«Набережная очень красивая! Особенно вечером, все светится! Красивый мост влюбленных!» — написала Татьяна. «Шикарное место. Красиво, чисто, аккуратно. Для неспешных прогулок в кругу семьи подходит на пять с плюсом», — выразил мнение один из пользователей. «Очень приятная атмосфера, вид хороший. Есть где посидеть. В фургончике можно приобрести ход-доги или выпить кофе», — добавила Елизавета Корчуганова. «Очень длинная набережная, и это плюс! Я все еще не прошла эту красоту», — прокомментировала Софья. «Гости, которые приезжают в Тюмень, — вам надо обязательно посетить набережную», — выразила мнение Елена Евдокимова.
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