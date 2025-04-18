На праймериз ЕР в тюменскую гордуму заявился ключевой кандидат

На место в гордуме Тюмени претендует выпускник «Времени Героев» Ямпольский
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеран СВО Ямпольский пойдет на выборы в гордуму Тюмени по 10 округу
Ветеран СВО Ямпольский пойдет на выборы в гордуму Тюмени по 10 округу Фото:

На предварительное голосование «Единой России» по выборам в гордуму Тюмени заявился выпускник президентской программы «Время Героев», начальник штаба батальона «Барс-5» Олег Ямпольский. Кандидатуру Ямпольского поддерживает партия и его шансы пройти в думу очень высоки, считают собеседники URA.RU в региональном политистеблишменте.

«Ямпольский Олег Владимирович. Сторонник партии. Участник СВО», — указано в карточке кандидата на сайте ПГ ЕР. Он идет на выборы по 10 избирательному округу.

Выборы в гордуму Тюмени по округам №10 и №12 состоятся в сентябре 2025 года. Как ранее сообщало URA.RU, ЕР планирует поддержать кандидатов по линии СВО на обоих округах. Места в думе освободились из-за переезда занимавших их депутатов за руководящими должностями в ХМАО.

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На предварительное голосование «Единой России» по выборам в гордуму Тюмени заявился выпускник президентской программы «Время Героев», начальник штаба батальона «Барс-5» Олег Ямпольский. Кандидатуру Ямпольского поддерживает партия и его шансы пройти в думу очень высоки, считают собеседники URA.RU в региональном политистеблишменте. «Ямпольский Олег Владимирович. Сторонник партии. Участник СВО», — указано в карточке кандидата на сайте ПГ ЕР. Он идет на выборы по 10 избирательному округу. Выборы в гордуму Тюмени по округам №10 и №12 состоятся в сентябре 2025 года. Как ранее сообщало URA.RU, ЕР планирует поддержать кандидатов по линии СВО на обоих округах. Места в думе освободились из-за переезда занимавших их депутатов за руководящими должностями в ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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