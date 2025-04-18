Названо число курян, готовых вернуться в освобожденный Хомутовский район

Восемь тысяч жителей Курской области готовы вернуться в Хомутовский район

18 апреля 2025 в 23:16 Размер текста - 17 +

Хинштейн озвучил обстановку в пострадавшем от ВСУ районе Курской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВС России выдавливают ВСУ из Курской области Порядка восьми тысяч жителей Курской области выразили готовность вернуться и остаться жить в освобожденном от ВСУ Хомутовском районе. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «До 6 августа в районе проживало 8105 человек. Около восьми тысяч готовы остаться жить на территории муниципалитета после стабилизации обстановки. Социальные объекты и предприятия района серьезно не пострадали. Тем не менее, развивать муниципалитет нужно, и у нас есть для этого все возможности», — сказал Хинштейн. Он также уточнил, что из пятикилометровой зоны, граничащей с Украиной, было отселено семь населенных пунктов. 99 домовладений в районе признаны разрушенными. Дополнительно Хинштейн подчеркнул, что приоритетной задачей для развития Хомутовского района остаются восстановление и модернизация инфраструктуры. В частности, требуется капитальный ремонт центральной районной больницы, поликлиники и строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, на 85% изношены водопроводные сети, а на 75% — сети отопления. Как сообщало URA.RU, 25 марта ВСУ атаковали энергообъект филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго». Действия украинских войск привели к каскадному отключению ряда подстанций, без электроснабжения остались более четырех тысяч жителей Хомутовского района. Обязательная эвакуация населения из населенных пунктов Хомутовского и Рыльского районов Курской области была объявлена в сентябре 2024 года. Координацией выезда жителей были заняты силовые структуры, администрация и дружинники центра «Патриот». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Порядка восьми тысяч жителей Курской области выразили готовность вернуться и остаться жить в освобожденном от ВСУ Хомутовском районе. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «До 6 августа в районе проживало 8105 человек. Около восьми тысяч готовы остаться жить на территории муниципалитета после стабилизации обстановки. Социальные объекты и предприятия района серьезно не пострадали. Тем не менее, развивать муниципалитет нужно, и у нас есть для этого все возможности», — сказал Хинштейн. Он также уточнил, что из пятикилометровой зоны, граничащей с Украиной, было отселено семь населенных пунктов. 99 домовладений в районе признаны разрушенными. Дополнительно Хинштейн подчеркнул, что приоритетной задачей для развития Хомутовского района остаются восстановление и модернизация инфраструктуры. В частности, требуется капитальный ремонт центральной районной больницы, поликлиники и строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, на 85% изношены водопроводные сети, а на 75% — сети отопления. Как сообщало URA.RU, 25 марта ВСУ атаковали энергообъект филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго». Действия украинских войск привели к каскадному отключению ряда подстанций, без электроснабжения остались более четырех тысяч жителей Хомутовского района. Обязательная эвакуация населения из населенных пунктов Хомутовского и Рыльского районов Курской области была объявлена в сентябре 2024 года. Координацией выезда жителей были заняты силовые структуры, администрация и дружинники центра «Патриот».