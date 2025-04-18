Тюменские подростки могут зарабатывать до 100 тысяч рублей

В Тюменской области для подростков старше 14 лет опубликовано более 300 предложений о подработке. Средняя зарплата при этом составляет 70 тысяч рублей. Об этом с корреспондентом URA.RU поделились аналитики HH.ru.
«За 1 квартал 2025 года в Тюменской области было открыто более 300 вакансий, доступных соискателям от 14 лет. Медиана предлагаемой заработной платы в них составляет 70 тысяч рублей», — сообщили эксперты. Наибольшую зарплату, как правило, предлагают на курьерских вакансиях.
Так в Тюмени продавцу-консультанту предлагают зарплату от 93,7 тысячи рублей. Работать необходимо на теплом мини-складе и собирать заказы, а затем передавать их курьеру. Работодатель предлагает гибкий график, различные способы трудоустройства и не требует опыта.
Начинающий специалист по продажам в телекоммуникационной компании в Тюмени может зарабатывать до 57 тысяч в месяц. Работодатель предоставит обучение, а специалисту нужно активно продавать услуги потенциальным и действующим клиентам.
В Тюмени также требуется сканировщик торгового зала на зарплату до 49,5 тысячи рублей. Увеличить доход можно переработками и привлечением в компанию друзей и знакомых. Работодатель обещает всему научить, плавающие выходные, ДМС со стоматологией и компенсацию питания.
Ранее аналитики HH.ru сообщали, что в Тюменской области высококвалифицированные специалисты на вахтовых вакансиях могут зарабатывать в среднем 155 тысяч рублей, а по отдельным предложениям — свыше 400 тысяч рублей. Такие вакансии обычно требуют опыта и специальной квалификации, а работодатели часто приглашают сотрудников работать в другие регионы страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!