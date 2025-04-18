В Тюмень вернут четверых военных, захваченных в украинский плен

Четверых военных из Тюменской области, которые были захвачены Вооруженными силами Украины, освободили из плена. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«Четверо жителей Тюменской области возвращены из украинского плена. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих», — написано в telegram-канале ведомства.
Скоро военнослужащие смогут вернуться домой. Сейчас они вместе со всей группой находятся в Белоруссии. По приезде в Россию им предстоит реабилитация и прохождение лечения в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «246 на 246». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что в качестве жеста доброй воли Киеву был дополнительно передан 31 раненный военнопленный, в то время как Россия вернула 15 солдат, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
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