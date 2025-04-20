В Тюмени в 2026 году благоустроят три пространства — сквер Депутатов, аллею Молодоженов и площадь Борцов Революции. Но что именно сделают в парках, предстоит выбрать тюменцам, голосование продлится с 21 апреля по 12 июня на сайте «Госуслуги. Решаем вместе». Как в следующем году могут измениться места для отдыха — в материале URA.RU.
Аллея Молодоженов
В рамках первого варианта на аллее хотят добавить зоны для фотосессий, прогулок и тихого отдыха с качелями. Для детей предлагается сделать площадки с травмобезопасным покрытием. На входе поставят арку в виде сердец. Главным объектом станет фонтан-водопад в виде дерева с датчиками движения.
Второй вариант предполагает создать пешеходные артерии, на которые будут нанизаны площадки для отдыха со скамейками и качелями. Будет сухой фонтан внутри которого оборудуют карету. Основной акцент в данном варианте сделан на потоке горожан.
Площадь Борцов Революции
В первом варианте предлагается установить информационные стенды с историческими справками, макеты объектов культурного наследия. В центре разместят фонтан с чашей в виде амфоры и ель для проведения новогодних мероприятий, возле набережной — амфитеатр под открытым небом с видом на левый берег Туры. Также планируется организовать игровую зону со спортивными объектами.
Второй вариант предполагает зонирование территорий с учетом сноса детской площадки и формирования зеленой территории для отдыха взрослых. В центре хотят также установить двухъярусный фонтан, прогулочные тропы, скамейки и беседки.
Сквер Депутатов
В рамках первого варианта благоустройства сквера хотят создать нескольких детских площадок для ребят разных возрастов. Также планируется благоустроить скейт-площадку, спортивную зону с тренажерами, сцену, стенды с информацией о депутатской деятельности. Основная часть сквера будет использоваться как зеленое пространство с дорожками, скамейками, зоной для йоги и местом для художников.
Второй вариант предлагает сделать из сквера парк аттракционов с установкой колеса обозрения. Будет большая спортивная зона для игры в футбол, баскетбол и волейбол, дорожкой для пробежек и настольным теннисом. Зона для отдыха представлена в виде площадки со скамейками, прогулочными дорогами и участком для йоги. Также добавится площадка для выгула собак.
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