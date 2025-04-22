«Группа Синара» встретилась со стипендиатами УрФУ на выставке «Время карьеры»

Представители екатеринбургского холдинга «Группа Синара» встретились со студентами Уральского федерального университета (УрФУ), которые получают от предприятия ежемесячную стипендию в 15 тысяч рублей. Мероприятие прошло на организованной УрФУ выставке «Время карьеры», официальным партнером которой является «Группа Синара», рассказали URA.RU в пресс-службе холдинга.
«Стипендиаты получат от компании не только материальную поддержку: каждый из них будет „закреплен“ за конкретным предприятием, сможет проходить там практику, участвовать в корпоративных мероприятиях, а в перспективе — трудоустроиться на одну из открытых вакансий. Встреча дала нам возможность рассказать студентам о компании и получить от них обратную связь, понять их цели и приоритеты», — рассказала замгендиректора по управлению персоналом Группы Синара Татьяна Берковская.
На выставке «Время карьеры» у стенда «Группы Синара» можно было узнать об актуальных вакансиях и заполнить информационную анкету соискателя. Всего от студентов поступило 540 анкет. Также для участников выставки «Группа Синара» провела мастер-класс «Как вовлеченность и проактивная позиция поможет вам в работе и в повседневной жизни».
Стипендия от «Группы Синара» учреждена для студентов, обучающихся очно и имеющих успехи в учебе. Они должны осваивать программы бакалавриата, специалитета или магистратуры. Стипендию получают 200 студентов Института новых материалов и технологий, Уральского энергетического института, Института строительства и архитектуры, Института экономики и управления, Института естественных наук и математики, Уральской передовой инженерной школы «Цифровое производство», а также физико-технологического и химико-технологического институтов.
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