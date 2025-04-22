Зеленский раскрыл тайный смысл визита в Ватикан

Президент Украины Владимир Зеленский приедете 23 апреля в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска, где хочет встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство УНИАН. Что могут обсудить лидеры в ходе встречи — неизвестно.
«Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом в Ватикане», — говорится в материале. Отмечаются, что оба лидера приедут туда на похороны Папы Римского Франциска, который скончался 21 апреля от продолжительной болезни.
При этом президент России Владимир Путин не планирует поездку в Ватикан. Однако он направил телеграмму, где выразил свои соболезнования по поводу произошедшего и заявил, что у него остались добрые воспоминания о понтифике по части отношения к Русской православной церкви и РФ, передает RT.
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