Генпрокуратура требует изъять у экс-мэра Владивостока Николаева имущество на 5,3 млрд рублей

Генеральная прокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Владивостока с требованием изъять у бывшего мэра города Владимира Николаева, его родственников и доверенных лиц имущество на сумму 5,3 млрд рублей и взыскать более 700 млн рублей. Об этом сообщают СМИ. Помимо Николаева, в числе ответчиков указаны его мать, племянница, а также руководители ряда коммерческих структур.

«В этих целях Николаев как мэр Владивостока обеспечивал продажу дорогостоящей муниципальной недвижимости на аукционе с закрытой подачей предложений о цене. При этом доступ к торгам получали исключительно аффилированные ему коммерческие компании. Другие участники к распределению высоколиквидных лотов не допускались», — приводит «Коммерсант» выдержку из материалов иска.

По данным прокуратуры, с 2005 по 2012 год из муниципальной собственности было выведено более 130 объектов недвижимости с кадастровой стоимостью свыше 700 млн рублей. Установлено, что коррупционные доходы направлялись на создание строительных компаний и предприятий по торговле морепродуктами, суммарная капитализация которых оценивается в 5,3 млрд рублей.

У бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и его семьи был изъят 821 объект недвижимости. Соответствующий иск Генпрокуратуры РФ удовлетворил Ленинский районный суд. Все имущество передано в федеральную собственность, а с ответчиков взыскано более 590 миллионов рублей.

