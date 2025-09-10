Хасбик получил заманчивое предложение от чемпиона Испании

Хасбик получил приглашение от «Барселоны» на два футбольных матча
Хасбика пригласили на футбольные матчи в Барселоне
Хасбика пригласили на футбольные матчи в Барселоне Фото:

Блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) получил официальное приглашение от испанского футбольного клуба «Барселона». Его приглашают посетить два матча команды, которые пройдут на обновленном стадионе «Камп Ноу».

«Хасбик приглашается на матч „Барселона“ — „Реал Сосьедад“, который состоится 28 сентября, а также на игру „Барселона“ — „Жирона“, запланированную на 19 октября», — передают слова из выложенного в соцсети документа бойцом Аюбом Гумбатовым «Чемпионат».

Житель Дагестана Хасбулла Магомедов, которому сейчас 19 лет, приобрел широкую известность в 2020 году после того, как в социальных сетях начали распространяться видео с его участием. Известно, что Хасбулла, также известный как Хасбик, имеет редкое генетическое заболевание, связанное с дефицитом гормона роста, вследствие чего его внешность напоминает ребенка примерно пяти лет.

