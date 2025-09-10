Экс-губернатора Курской области Смирнова взяли под госзащиту по делу о растрате

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов получил государственную защиту после заключения досудебного соглашения со следствием по уголовному делу о растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
«В рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве в отношении обвиняемого Смирнова применены меры государственной защиты. Кроме того, госзащита могла быть предоставлена его близким родственникам, а также другим участникам уголовного судопроизводства», — рассказал собеседник ТАСС. Конкретные причины введения госзащиты в отношении Смирнова не уточняются.
По данным правоохранителей, речь идет прежде всего о мерах безопасности, которые обеспечивают сотрудники правоохранительных органов в отношении Смирнова. Он содержится в одном из московских следственных изоляторов и проходит по делу в качестве главного фигуранта и основного свидетеля. Ранее по этому же делу были этапированы еще два фигуранта, которым также предъявлены обвинения.
Дело о растрате средств на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной было возбуждено после сообщений правоохранительных органов о хищениях, которые, по их данным, повлияли на безопасность региона. Ключевыми фигурантами расследования стали экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов, оба заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.