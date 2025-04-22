В Кремле ответили, посетит ли Путин похороны папы Римского Франциска

Песков: Путин не планирует посещать похороны папы Римского Франциска
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин не приедет на похороны Папы Римского, заявил Песков
Путин не приедет на похороны Папы Римского, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Умер Папа Римский Франциск

Президент России Владимир Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского Франциска, которые пройдут 23 апреля в Ватикане. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

«Нет, таких планов у президента нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Путина посетить похороны понтифика. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни. Прощальная церемония пройдет 23 апреля в соборе Святого Петра в Ватикане. На нее планирует приехать президент США Дональд Трамп вместе со своей женой. 

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Президент России Владимир Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского Франциска, которые пройдут 23 апреля в Ватикане. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.  «Нет, таких планов у президента нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Путина посетить похороны понтифика. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Папа Римский Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни. Прощальная церемония пройдет 23 апреля в соборе Святого Петра в Ватикане. На нее планирует приехать президент США Дональд Трамп вместе со своей женой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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