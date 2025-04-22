В Кремле ответили, посетит ли Путин похороны папы Римского Франциска

Президент России Владимир Путин не планирует приезжать на похороны папы Римского Франциска, которые пройдут 23 апреля в Ватикане. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Нет, таких планов у президента нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Путина посетить похороны понтифика. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Папа Римский Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни. Прощальная церемония пройдет 23 апреля в соборе Святого Петра в Ватикане. На нее планирует приехать президент США Дональд Трамп вместе со своей женой.
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