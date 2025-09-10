Тимати: СБУ может «искать меня в клубе»

Тимати подсказал СБУ, где его можно найти
Тимати подсказал СБУ, где его можно найти Фото:

Российский рэпер и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) может «искать его в клубе». Сообщение артист опубликовал в соцсетях.

«Если я нужен тебе, ищи меня в клубе!» — написал музыкант в Instagram (Запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он добавил, что воспринимает это как большой комплимент, так как находится в одном списке с президентом России Владимиром Путиным. 

В июле 2025 года Служба безопасности Украины объявила Тимати в розыск и заочно предъявила обвинения в нарушении порядка въезда на территорию страны, а также в посягательстве на независимость и территориальную целостность Украины. Поводом для уголовного преследования стало, по версии украинских властей, неоднократное посещение артистом Крыма, где он выступал на концертах, в том числе на мероприятии в честь годовщины присоединения полуострова к России.

