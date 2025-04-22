Тюменцы массово покупают квартиры-студии

В Тюмени спрос потенциальных покупателей на квартиры-студии увеличился на 59%. В это же время интерес к двухкомнатному жилью вырос всего на 5%, сообщили URA.RU аналитики «Авито Недвижимости».
«Отдельно в Тюмени спрос на жилье увеличился в сегменте двухкомнатных квартир (+5%) и студий (+59%). Год к году спрос на жилье в новостройках вырос в 16 из 42 городов России», — рассказали эксперты.
Несмотря на повышение спроса, выбор жилья увеличился всего на 2%, в основном — в сегменте однокомнатных (+6) и двухкомнатных квартир (+5). При этом, стоимость квадратного метра в Тюмени составляет 142 тысячи рублей.
Механизм КРТ начали применять в центральной части Тюмени слишком поздно, поэтому сейчас в центре строится мало жилья. Для российских городов слабая застройка центральной части является скорее исключением. В целом же ситуация на рынке недвижимости страны такова, что застройщикам в ближайшее время придется менять стратегию.
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