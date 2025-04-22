22 апреля 2025

Тюменцы массово покупают квартиры-студии

© Служба новостей «URA.RU»
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Квадратный метр жилья в Тюмени стоит 142 тысячи рублей
Квадратный метр жилья в Тюмени стоит 142 тысячи рублей Фото:

В Тюмени спрос потенциальных покупателей на квартиры-студии увеличился на 59%. В это же время интерес к двухкомнатному жилью вырос всего на 5%, сообщили URA.RU аналитики «Авито Недвижимости».

«Отдельно в Тюмени спрос на жилье увеличился в сегменте двухкомнатных квартир (+5%) и студий (+59%). Год к году спрос на жилье в новостройках вырос в 16 из 42 городов России», — рассказали эксперты.

Несмотря на повышение спроса, выбор жилья увеличился всего на 2%, в основном — в сегменте однокомнатных (+6) и двухкомнатных квартир (+5). При этом, стоимость квадратного метра в Тюмени составляет 142 тысячи рублей.

Механизм КРТ начали применять в центральной части Тюмени слишком поздно, поэтому сейчас в центре строится мало жилья. Для российских городов слабая застройка центральной части является скорее исключением. В целом же ситуация на рынке недвижимости страны такова, что застройщикам в ближайшее время придется менять стратегию.

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В Тюмени спрос потенциальных покупателей на квартиры-студии увеличился на 59%. В это же время интерес к двухкомнатному жилью вырос всего на 5%, сообщили URA.RU аналитики «Авито Недвижимости». «Отдельно в Тюмени спрос на жилье увеличился в сегменте двухкомнатных квартир (+5%) и студий (+59%). Год к году спрос на жилье в новостройках вырос в 16 из 42 городов России», — рассказали эксперты. Несмотря на повышение спроса, выбор жилья увеличился всего на 2%, в основном — в сегменте однокомнатных (+6) и двухкомнатных квартир (+5). При этом, стоимость квадратного метра в Тюмени составляет 142 тысячи рублей. Механизм КРТ начали применять в центральной части Тюмени слишком поздно, поэтому сейчас в центре строится мало жилья. Для российских городов слабая застройка центральной части является скорее исключением. В целом же ситуация на рынке недвижимости страны такова, что застройщикам в ближайшее время придется менять стратегию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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