Пожар в Тюменской области унес жизни двух людей

На пожаре в Нижнетавдинском районе Тюменской области погибли два человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«Сегодня в 11 часов 12 минут поступило сообщение о пожаре в деревне Елань Нижнетавдинского района. К сожалению, в результате происшествия погибли два человека. Причина пожара устанавливается», — отметили в ведомстве.
К моменту прибытия бригады пожарных огонь распространился на ближайшие хозяйственные постройки. Всего к тушению привлекались восемь человек личного состава, а также 3 единицы техники. Возгорание ликвидировали на площади 160 квадратных метров.
Ранее на пожаре в тюменской многоэтажке пострадали три человека. Огонь распространился на лестничную клетку, из-за чего пожарным пришлось выводить из подъезда девять человек.
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