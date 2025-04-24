Пожар в Тюменской области унес жизни двух людей

Два человека погибли на пожаре в Нижнетавдинском районе Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила 160 квадратных метров
Площадь пожара составила 160 квадратных метров Фото:

На пожаре в Нижнетавдинском районе Тюменской области погибли два человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Сегодня в 11 часов 12 минут поступило сообщение о пожаре в деревне Елань Нижнетавдинского района. К сожалению, в результате происшествия погибли два человека. Причина пожара устанавливается», — отметили в ведомстве.

К моменту прибытия бригады пожарных огонь распространился на ближайшие хозяйственные постройки. Всего к тушению привлекались восемь человек личного состава, а также 3 единицы техники. Возгорание ликвидировали на площади 160 квадратных метров.

Ранее на пожаре в тюменской многоэтажке пострадали три человека. Огонь распространился на лестничную клетку, из-за чего пожарным пришлось выводить из подъезда девять человек.

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На пожаре в Нижнетавдинском районе Тюменской области погибли два человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «Сегодня в 11 часов 12 минут поступило сообщение о пожаре в деревне Елань Нижнетавдинского района. К сожалению, в результате происшествия погибли два человека. Причина пожара устанавливается», — отметили в ведомстве. К моменту прибытия бригады пожарных огонь распространился на ближайшие хозяйственные постройки. Всего к тушению привлекались восемь человек личного состава, а также 3 единицы техники. Возгорание ликвидировали на площади 160 квадратных метров. Ранее на пожаре в тюменской многоэтажке пострадали три человека. Огонь распространился на лестничную клетку, из-за чего пожарным пришлось выводить из подъезда девять человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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