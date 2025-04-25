В Пермском крае полиция завела уголовное дело на браконьера, ловившего рыбу

Транспортная полиция Пермского края завела уголовное дело на мужчину, который незаконно ловил рыбу. Браконьер поймал около 50 рыб, рассказали в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.
«14 апреля 2025 года на станции Чусовская на левом берегу реки задержали 62-летнего местного жителя, который с деревянной лодки рыбачил при помощи запрещенного орудия лова. Он успел выловить 48 рыб. На мужчину заведено уголовное дело», — сказано в сообщении.
Уточняется, что ранее у пермяка не было проблем с законом. У мужчины забрали орудие лова, а его самого доставили отделение полиции. Там рыбак рассказал, что знал нельзя использовать опасную снасть, но думал, что не попадется. В его улове были лещи, язи, щука, плотва и окуни. Всю рыбу он хотел оставить себе. Полиция установила, что мужчина нанес ущерб водным ресурсам страны на 13 тысяч рублей.
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