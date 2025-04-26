26 апреля 2025
25 апреля 2025

В ХМАО пациентка жила с редчайшим пороком сердца 26 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Подобная операция стала первой в истории кардиоцентра Сургута
Подобная операция стала первой в истории кардиоцентра Сургута Фото:

В Сургуте (ХМАО) пациентка с аномалией Эбштейна, которая является редчайшим пороком сердца, спустя 26 лет смогла вернуться к полноценной жизни. Врачи кардиоцентра совместно со специалистом из Санкт-Петербурга в 2024 году успешно провели ей конусную реконструкцию трикуспидального клапана сердца.

«26 лет югорчанка жила с тяжелым пороком — аномалией Эбштейна. Прошел год, как кардиохирурги ОКД вместе с главным внештатным детским кардиохирургом Ленинградской области Владимиром Болсуновским выполнили уникальную операцию — конусную реконструкцию трикуспидального клапана. Жизнь пациентки изменилась кардинально», — сообщает в telegram-канале глава кардиоцентра Ирина Урванцева.

До операции югорчанка перенесла три остановки сердца, а приступы учащенного сердцебиения вызывали панический страх. Урванцева отметила, что женщина с редкой аномалией стала первым взрослым пациентом кардиоцентра Сургута, которому выполнили подобную операцию.

Ранее в Сургутском кардиоцентре врачи за восемь часов спасли пациентку с расслаивающейся аневризмой грудной части аорты. Спустя полгода она вернулась к полноценной жизни.

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В Сургуте (ХМАО) пациентка с аномалией Эбштейна, которая является редчайшим пороком сердца, спустя 26 лет смогла вернуться к полноценной жизни. Врачи кардиоцентра совместно со специалистом из Санкт-Петербурга в 2024 году успешно провели ей конусную реконструкцию трикуспидального клапана сердца. «26 лет югорчанка жила с тяжелым пороком — аномалией Эбштейна. Прошел год, как кардиохирурги ОКД вместе с главным внештатным детским кардиохирургом Ленинградской области Владимиром Болсуновским выполнили уникальную операцию — конусную реконструкцию трикуспидального клапана. Жизнь пациентки изменилась кардинально», — сообщает в telegram-канале глава кардиоцентра Ирина Урванцева. До операции югорчанка перенесла три остановки сердца, а приступы учащенного сердцебиения вызывали панический страх. Урванцева отметила, что женщина с редкой аномалией стала первым взрослым пациентом кардиоцентра Сургута, которому выполнили подобную операцию. Ранее в Сургутском кардиоцентре врачи за восемь часов спасли пациентку с расслаивающейся аневризмой грудной части аорты. Спустя полгода она вернулась к полноценной жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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