В ХМАО врачи несколько часов боролись за жизнь пациентки с аневризмой

В Сургуте (ХМАО) специалистам кардиоцентра восемь часов потребовалось для проведения экстренной операции на сердце пациентки. Женщина поступила медикам с расслаивающейся аневризмой грудной части аорты I типа.
«Женщина поступила в приемное отделение Окружного кардиоцентра с подозрением на расслаивающуюся аневризму грудной части аорты I типа. По результатам компьютерной томографии диагноз подтвердился. Экстренная операция длилась более 8 часов», — сообщается в telegram-канале медучреждения.
Данное заболевание без должного лечения приводит к летальному исходу в 90% случаев. Сейчас, спустя шесть месяцев после операции, пациентка ведет полноценный образ жизни и воспитывает 4-летнюю дочь.
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