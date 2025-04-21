21 апреля 2025

В ХМАО врачи несколько часов боролись за жизнь пациентки с аневризмой

© Служба новостей «URA.RU»
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Высокотехнологичная операция длилась восемь часов
Высокотехнологичная операция длилась восемь часов Фото:

В Сургуте (ХМАО) специалистам кардиоцентра восемь часов потребовалось для проведения экстренной операции на сердце пациентки. Женщина поступила медикам с расслаивающейся аневризмой грудной части аорты I типа.

«Женщина поступила в приемное отделение Окружного кардиоцентра с подозрением на расслаивающуюся аневризму грудной части аорты I типа. По результатам компьютерной томографии диагноз подтвердился. Экстренная операция длилась более 8 часов», — сообщается в telegram-канале медучреждения.

Данное заболевание без должного лечения приводит к летальному исходу в 90% случаев. Сейчас, спустя шесть месяцев после операции, пациентка ведет полноценный образ жизни и воспитывает 4-летнюю дочь.

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В Сургуте (ХМАО) специалистам кардиоцентра восемь часов потребовалось для проведения экстренной операции на сердце пациентки. Женщина поступила медикам с расслаивающейся аневризмой грудной части аорты I типа. «Женщина поступила в приемное отделение Окружного кардиоцентра с подозрением на расслаивающуюся аневризму грудной части аорты I типа. По результатам компьютерной томографии диагноз подтвердился. Экстренная операция длилась более 8 часов», — сообщается в telegram-канале медучреждения. Данное заболевание без должного лечения приводит к летальному исходу в 90% случаев. Сейчас, спустя шесть месяцев после операции, пациентка ведет полноценный образ жизни и воспитывает 4-летнюю дочь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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