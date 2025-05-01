Где в Тюменской области ловится самая большая рыба

Весной рыбакам удалось добыть в реках и озерах Тюменской области огромных щук, карасей и налимов. Самые рыбные места региона — в подборке URA.RU.
Река Исеть
Река Исеть протекает через два района Тюменской области — Исетский и Ярковский. Среди рыбаков пользуется большой популярностью. В начале апреля одному из жителей региона удалось выловить здесь гигантскую щуку весом пять килограммов. Снимком мужчина поделился в соцсетях. Другие рыбаки по достоинству оценили его добычу.
Ярковский район
В Ярковском районе всегда много рыбаков. В основном, сюда едут из Тюмени. И чаще всего — за налимом, который считается настоящим деликатесом. В конце апреля одному из тюменцев удалось выловить в реке Тоболс сразу пять огромных особей рыбы. Хотя за пару недель до этого мужчина рыбачил там же, но ничего не поймал.
Тобольский район
Водоемы Тобольского района также богаты рыбой. Правда, тюменцы, из-за большого расстояния, ездят сюда реже, чем в Ярково. Тем не менее, желающих порыбачить здесь всегда хватает. Некоторые любители рыбной ловли ездят в самые отдаленные районы муниципалитета — в Заболотье. А для многих местных жителей рыбалка является одним из способов заработать.
Тюмень
Среди жителей Тюмени большой популярностью пользуется озеро Оброчное. Местные рыбаки в основном охотятся здесь на карасей гигантских размеров. Одного из таких местному жителю Ивану Волкову удалось поймать в середине апреля. Свой улов мужчина сравнил с «кабанчиком», а пользователи соцсетей назвали пойманную рыбу мутантом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!