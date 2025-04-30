Новую меру поддержки получат родители и дети погибших участников СВО

Дети и родители погибшего бойца СВО смогут бесплатно получить земельный участок
© Служба новостей «URA.RU»
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Родители и дети бойца смогут получить земельный участок в собственность бесплатно
Родители и дети бойца смогут получить земельный участок в собственность бесплатно Фото:

В Тюменской области планируют ввести новую меру поддержки для родителей и детей участников СВО, погибших при выполнении боевых задач. Проект закона размещен на сайте Тюменской областной Думы. Родные смогут получить бесплатную землю.

«Родитель участника специальной военной операции, погибшего в ходе участия в специальной военной операции, претендует на предоставление земельного участка в собственность бесплатно по основаниям, установленным настоящим законом. Земельный участок предоставляется в порядке, установленном настоящим законом также и детям участников СВО», — отмечено в проекте.

Чтобы родителям получить участок, они не должны быть лишены или ограничены в родительских правах в отношении умершего бойца СВО. Дети же смогут получить бесплатную землю, если их мать не будет соответствовать необходимым критериям для льготы.

Ранее в Тюменской области была введена мера поддержки для участников СВО и их семей, предусматривающая оформление займа на приобретение жилья. Ранее подобные правила существовали только для молодых семей с тремя и более детьми.

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В Тюменской области планируют ввести новую меру поддержки для родителей и детей участников СВО, погибших при выполнении боевых задач. Проект закона размещен на сайте Тюменской областной Думы. Родные смогут получить бесплатную землю. «Родитель участника специальной военной операции, погибшего в ходе участия в специальной военной операции, претендует на предоставление земельного участка в собственность бесплатно по основаниям, установленным настоящим законом. Земельный участок предоставляется в порядке, установленном настоящим законом также и детям участников СВО», — отмечено в проекте. Чтобы родителям получить участок, они не должны быть лишены или ограничены в родительских правах в отношении умершего бойца СВО. Дети же смогут получить бесплатную землю, если их мать не будет соответствовать необходимым критериям для льготы. Ранее в Тюменской области была введена мера поддержки для участников СВО и их семей, предусматривающая оформление займа на приобретение жилья. Ранее подобные правила существовали только для молодых семей с тремя и более детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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