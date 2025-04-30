Новую меру поддержки получат родители и дети погибших участников СВО

В Тюменской области планируют ввести новую меру поддержки для родителей и детей участников СВО, погибших при выполнении боевых задач. Проект закона размещен на сайте Тюменской областной Думы. Родные смогут получить бесплатную землю.
«Родитель участника специальной военной операции, погибшего в ходе участия в специальной военной операции, претендует на предоставление земельного участка в собственность бесплатно по основаниям, установленным настоящим законом. Земельный участок предоставляется в порядке, установленном настоящим законом также и детям участников СВО», — отмечено в проекте.
Чтобы родителям получить участок, они не должны быть лишены или ограничены в родительских правах в отношении умершего бойца СВО. Дети же смогут получить бесплатную землю, если их мать не будет соответствовать необходимым критериям для льготы.
Ранее в Тюменской области была введена мера поддержки для участников СВО и их семей, предусматривающая оформление займа на приобретение жилья. Ранее подобные правила существовали только для молодых семей с тремя и более детьми.
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