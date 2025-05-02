Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС РФ

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Бакальчука проверят на нарушение одной из статьей УК РФ из-за спорного поста в соцсети
Бакальчука проверят на нарушение одной из статьей УК РФ из-за спорного поста в соцсети Фото:

В отношении владельца компании «ВБ Девелопмент» и экс-супруга гендиректора Wildberries Татьяны Ким — Владислава Бакальчука — инициирована проверка на предмет возможного нарушения статьи о дискредитации ВС РФ. Соответствующее обращение поступило правоохранителям. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. 

«В отношении Владислава Бакальчука будет проведена проверка по пункту „а“ части 2 статьи 207.3 УК РФ. Повод — возможное распространение фейков и дискредитация российской армии и СВО в его Telegram-канале», — заявили источники для «Ленты.ру».

В частности, в МВД РФ было направлено письмо с просьбой проверить публикацию предпринимателя от 29 апреля. В ней Бакальчук указал, что, по его мнению, рост оборонных расходов госбюджета приведет к необходимости для бизнеса «выживать». Кроме того, возможно увеличение налоговой нагрузки на предпринимателей и ужесточение регуляторных мер в ближайшем будущем. Владислав Бакальчук отметил, что «затянуть пояса» придется всем, кроме тех, кто связан с военными расходами. При этом государство на фоне текущего конфликта якобы не ставит в приоритет финансирование соцсферы.

Согласно данным сервиса TGStat, данный пост был удален в день публикации. Однако его содержание сохранилось в мониторинговых системах.

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В отношении владельца компании «ВБ Девелопмент» и экс-супруга гендиректора Wildberries Татьяны Ким — Владислава Бакальчука — инициирована проверка на предмет возможного нарушения статьи о дискредитации ВС РФ. Соответствующее обращение поступило правоохранителям. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.  «В отношении Владислава Бакальчука будет проведена проверка по пункту „а“ части 2 статьи 207.3 УК РФ. Повод — возможное распространение фейков и дискредитация российской армии и СВО в его Telegram-канале», — заявили источники для «Ленты.ру». В частности, в МВД РФ было направлено письмо с просьбой проверить публикацию предпринимателя от 29 апреля. В ней Бакальчук указал, что, по его мнению, рост оборонных расходов госбюджета приведет к необходимости для бизнеса «выживать». Кроме того, возможно увеличение налоговой нагрузки на предпринимателей и ужесточение регуляторных мер в ближайшем будущем. Владислав Бакальчук отметил, что «затянуть пояса» придется всем, кроме тех, кто связан с военными расходами. При этом государство на фоне текущего конфликта якобы не ставит в приоритет финансирование соцсферы. Согласно данным сервиса TGStat, данный пост был удален в день публикации. Однако его содержание сохранилось в мониторинговых системах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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