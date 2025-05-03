03 мая 2025
02 мая 2025

Тюменцев накроет штормовым ветром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тюменской области порывы ветра достигнут 20 метров в секунду
В Тюменской области порывы ветра достигнут 20 метров в секунду Фото:

В Тюменской области 4 мая будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Тюменской области.

«4 мая 2025 года на юге Тюменской области облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в западных районах преимущественно без осадков, ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС просят тюменцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области 4 мая будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Тюменской области. «4 мая 2025 года на юге Тюменской области облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в западных районах преимущественно без осадков, ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС просят тюменцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...