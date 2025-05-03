Тюменцев накроет штормовым ветром

В Тюменской области 4 мая будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Тюменской области.
«4 мая 2025 года на юге Тюменской области облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в западных районах преимущественно без осадков, ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС просят тюменцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
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