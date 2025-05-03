Бастрыкин заинтересовался дорогой в Тюменской области, по которой ездят школьные автобусы

В поселке Московском Тюменской области на улице Бурлаки несколько лет наблюдается критическое состояние дорожного покрытия. Из-за разрушенного асфальта затруднен проезд, особенно для спецтранспорта и школьных автобусов, сообщила пресс-служба СК РФ.
» Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в поселке Московском Тюменской области. В СМИ сообщается, что на протяжении нескольких лет дорога по улице Бурлаки в поселке Московском Тюменской области находится в непригодном состоянии», — говорится в сообщении ведомства.
Из-за плохого состояния дороги водители вынуждены выезжать на встречную полосу, что создает опасность ДТП. Местные жители неоднократно обращались с жалобами, но ремонтные работы так и не были организованы.
По данному факту следственным управлением СК России по Тюменской области начата проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Александру Кублякову доложить о результатах проверки. Ход расследования находится под контролем центрального аппарата ведомства.
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