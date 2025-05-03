03 мая 2025

Выручка пермского поставщика гофротары составила почти 9 миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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При росте выручки компания за год потеряла 41,5% прибыли
При росте выручки компания за год потеряла 41,5% прибыли Фото:

По итогу прошлого года выручка пермского ООО «Бумхиминвест» составила почти 9 млрд рублей. При этом чистая прибыль компании, торгующей бумагой и картоном, снизилась до 74,2 млн, написано на сайте «СПАРК-Интерфакс».

«Отчет о финансовых результатах ООО „Бумхиминвест“ за 2024 год. Выручка — 8,9 млрд рублей (годом ранее было 5,8 млрд). Чистая прибыль — 74,2 млн рублей (было 127,1 млн). Себестоимость продаж повысилась на 59%, составив 7,8 млрд рублей», — указано в базе сервиса.

По данным портала «СБИС», общество создали в Перми в 2012 году. Основное направление работы — оптовая торговля бумагой и картоном. На сайте компании говорится, что «Бумхиминвест» выступает официальным дилером ряда крупных заводов, производящих бумагу для гофрирования и картон для плоских слоев. Вспомогательное направление — поставка макулатуры, клея, крахмала и бумаги-основы.

Ранее URA.RU рассказывало про пермского производителя окон, у которого выручка превысила 7 млрд рублей. Крупнейший в регионе производитель противогазов показал такой же результат за год. А местный завод по производству асфальта увеличил доход на миллиард.

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По итогу прошлого года выручка пермского ООО «Бумхиминвест» составила почти 9 млрд рублей. При этом чистая прибыль компании, торгующей бумагой и картоном, снизилась до 74,2 млн, написано на сайте «СПАРК-Интерфакс». «Отчет о финансовых результатах ООО „Бумхиминвест“ за 2024 год. Выручка — 8,9 млрд рублей (годом ранее было 5,8 млрд). Чистая прибыль — 74,2 млн рублей (было 127,1 млн). Себестоимость продаж повысилась на 59%, составив 7,8 млрд рублей», — указано в базе сервиса. По данным портала «СБИС», общество создали в Перми в 2012 году. Основное направление работы — оптовая торговля бумагой и картоном. На сайте компании говорится, что «Бумхиминвест» выступает официальным дилером ряда крупных заводов, производящих бумагу для гофрирования и картон для плоских слоев. Вспомогательное направление — поставка макулатуры, клея, крахмала и бумаги-основы. Ранее URA.RU рассказывало про пермского производителя окон, у которого выручка превысила 7 млрд рублей. Крупнейший в регионе производитель противогазов показал такой же результат за год. А местный завод по производству асфальта увеличил доход на миллиард.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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