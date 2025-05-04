Президент Чехии пообещал Киеву миллионы снарядов

Президент Чехии Павел: в 2025 году ВСУ получат 1,8 млн снарядов
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Петр Павел заявил о новых поставках оружия для Украины
Петр Павел заявил о новых поставках оружия для Украины Фото:

Украина до конца 2025 года может получить до 1,8 млн артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии, начатой в 2024 году. Об этом заявил чешский президент Петр Павел.

«Инициативу финансово поддерживают 11 стран. До конца года может быть поставлено 1,8 млн артиллерийских снарядов», — заявил Павел на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Bloomberg. По его словам, уже обсуждается закупка боеприпасов на 2026 год на случай продолжения конфликта. В 2024 году, по данным чешских властей, Украина получила около 1,5 млн снарядов, треть из которых — калибра 155 мм.

Павел подчеркнул необходимость справедливого мира для Украины и подтвердил, что Чехия продолжит поддерживать Киев в достижении мирного соглашения. Он добавил, что вопрос размещения иностранных миротворцев на Украине не обсуждается и может быть поднят только после заключения мира.

В феврале 2024 года Чехия выдвинула новую инициативу по обеспечению Украины боеприпасами, представив ее на Мюнхенской конференции по безопасности. Уже к марту все необходимые финансовые ресурсы для реализации данного проекта были найдены. На начальном этапе к инициативе присоединились 18 государств. Чехия выполняет функцию посредника при закупке снарядов для стран, готовых выделить соответствующее финансирование. В течение прошлого года Украине было передано 520 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, хотя изначально планировалось поставить 800 тысяч таких боеприпасов.

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Украина до конца 2025 года может получить до 1,8 млн артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии, начатой в 2024 году. Об этом заявил чешский президент Петр Павел. «Инициативу финансово поддерживают 11 стран. До конца года может быть поставлено 1,8 млн артиллерийских снарядов», — заявил Павел на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Bloomberg. По его словам, уже обсуждается закупка боеприпасов на 2026 год на случай продолжения конфликта. В 2024 году, по данным чешских властей, Украина получила около 1,5 млн снарядов, треть из которых — калибра 155 мм. Павел подчеркнул необходимость справедливого мира для Украины и подтвердил, что Чехия продолжит поддерживать Киев в достижении мирного соглашения. Он добавил, что вопрос размещения иностранных миротворцев на Украине не обсуждается и может быть поднят только после заключения мира. В феврале 2024 года Чехия выдвинула новую инициативу по обеспечению Украины боеприпасами, представив ее на Мюнхенской конференции по безопасности. Уже к марту все необходимые финансовые ресурсы для реализации данного проекта были найдены. На начальном этапе к инициативе присоединились 18 государств. Чехия выполняет функцию посредника при закупке снарядов для стран, готовых выделить соответствующее финансирование. В течение прошлого года Украине было передано 520 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, хотя изначально планировалось поставить 800 тысяч таких боеприпасов.
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