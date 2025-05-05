05 мая 2025

В Перми аллергики будут задыхаться из-за пыльцы березы и ольхи

В Перми пик цветения березы и ольхи придется на 7 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Высокая активность березы и ольхи ожидается в Прикамье
Высокая активность березы и ольхи ожидается в Прикамье Фото:

В Перми в ближайшие дни ожидается высокая активность пыльцы березы и ольхи, что может повлиять на самочувствие аллергиков. Пик цветения березы прогнозируется с 7 по 9 мая, а ольхи — 7 мая, сообщает сервис «Яндекс Погода».

«Сегодня [6 мая] низкая активность березы. Завтра [7 мая] высокая активность березы и ольхи», — указано на сайте сервиса.

Согласно информации сервиса, 10 мая активность пыльцы березы спадет до низкой. Однако с 11 по 14 мая вновь ожидается высокий уровень пыльцы.

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В Перми в ближайшие дни ожидается высокая активность пыльцы березы и ольхи, что может повлиять на самочувствие аллергиков. Пик цветения березы прогнозируется с 7 по 9 мая, а ольхи — 7 мая, сообщает сервис «Яндекс Погода». «Сегодня [6 мая] низкая активность березы. Завтра [7 мая] высокая активность березы и ольхи», — указано на сайте сервиса. Согласно информации сервиса, 10 мая активность пыльцы березы спадет до низкой. Однако с 11 по 14 мая вновь ожидается высокий уровень пыльцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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