В Перми аллергики будут задыхаться из-за пыльцы березы и ольхи

Высокая активность березы и ольхи ожидается в Прикамье
В Перми в ближайшие дни ожидается высокая активность пыльцы березы и ольхи, что может повлиять на самочувствие аллергиков. Пик цветения березы прогнозируется с 7 по 9 мая, а ольхи — 7 мая, сообщает сервис «Яндекс Погода».
«Сегодня [6 мая] низкая активность березы. Завтра [7 мая] высокая активность березы и ольхи», — указано на сайте сервиса.
Согласно информации сервиса, 10 мая активность пыльцы березы спадет до низкой. Однако с 11 по 14 мая вновь ожидается высокий уровень пыльцы.
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