В МИД РФ оценили нового немецкого канцлера

Захарова: перемены в правительстве Германии не играют роли, РФ готова ко всему
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Захарова оценила перестановки в правительстве Германии
Захарова оценила перестановки в правительстве Германии Фото:

Перемены в составе правительства Германии не окажут значительного влияния на отношения между Москвой и Берлином, Россия ко всему готова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За последние годы Германия настолько растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах, что перемена лиц на берлинском политическом Олимпе существенной роли не играет», — передает РИА Новости слова Захаровой. Политик подчеркнула, что Россия готова к любому развитию событий.

Ранее Фридрих Мерц, возглавляющий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, был избран на должность федерального канцлера ФРГ по итогам второго тура голосования в бундестаге. Депутаты приняли соответствующее решение лишь со второй попытки. В ходе первого тура голосования Мерцу не удалось заручиться необходимой абсолютной поддержкой парламентского большинства.

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Перемены в составе правительства Германии не окажут значительного влияния на отношения между Москвой и Берлином, Россия ко всему готова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «За последние годы Германия настолько растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах, что перемена лиц на берлинском политическом Олимпе существенной роли не играет», — передает РИА Новости слова Захаровой. Политик подчеркнула, что Россия готова к любому развитию событий. Ранее Фридрих Мерц, возглавляющий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, был избран на должность федерального канцлера ФРГ по итогам второго тура голосования в бундестаге. Депутаты приняли соответствующее решение лишь со второй попытки. В ходе первого тура голосования Мерцу не удалось заручиться необходимой абсолютной поддержкой парламентского большинства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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