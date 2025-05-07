В МИД РФ оценили нового немецкого канцлера

Перемены в составе правительства Германии не окажут значительного влияния на отношения между Москвой и Берлином, Россия ко всему готова. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«За последние годы Германия настолько растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах, что перемена лиц на берлинском политическом Олимпе существенной роли не играет», — передает РИА Новости слова Захаровой. Политик подчеркнула, что Россия готова к любому развитию событий.
Ранее Фридрих Мерц, возглавляющий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, был избран на должность федерального канцлера ФРГ по итогам второго тура голосования в бундестаге. Депутаты приняли соответствующее решение лишь со второй попытки. В ходе первого тура голосования Мерцу не удалось заручиться необходимой абсолютной поддержкой парламентского большинства.
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