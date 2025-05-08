08 мая 2025

Как Свердловск встретил начало войны и ее завершение. Фото, видео

В Свердловске 9 мая 1945 года 35 тысяч человек собрались на площади у УЗТМ
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы начал проходить в Свердловске только с 1975 года
Парад Победы начал проходить в Свердловске только с 1975 года Фото:
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Жители Свердловска узнали о начале Великой Отечественной войны в разгар воскресного отдыха — в парках шли концерты, на пляжах озера Шарташ было не протолкнуться. Но уже через несколько часов город переключился на военные рельсы: на заводах прошли митинги, у военкоматов выстроились очереди добровольцев, предприятия начали работать круглосуточно. Так началась новая жизнь города — военная.

В 45-ом Победу здесь встретили под дождем, но с тем же единством: на площади у «Уралмаша» собрались 35 тысяч человек — никто не хотел уходить. Как Свердловск встретил начало войны и ее завершение — в материале URA.RU.

Начало войны

В Свердловске 22 июня 1941 года началось как обычное воскресенье. Горожане наслаждались теплым летним днем: десятки тысяч людей гуляли по улицам, отдыхали на берегах Шарташа и Верх-Исетского пруда, где к полудню не осталось ни одной свободной лодки. В парке культуры и отдыха имени Маяковского проходили концерты, выступления кукольного театра, работали аттракционы — там собралось около 30 тысяч отдыхающих.

Однако праздничная атмосфера была нарушена сообщением о нападении фашистской Германии на СССР. В 12 часов дня по радио прозвучало обращение наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, сообщившего о начале войны. Люди собирались у репродукторов, слушая его слова: "Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города..."

22 июня 41 года все свердловчане слушали обращение Молотова
22 июня 41 года все свердловчане слушали обращение Молотова
Фото:

Реакция горожан была мгновенной. На предприятиях, таких как Уралмашзавод и Верх-Исетский металлургический завод, прошли митинги, на которых рабочие выражали готовность "бить врага оружием и ударным трудом". Даже те, кто был на выходном, приходили на заводы, чтобы поделиться новостями и принять участие в митингах.

К вечеру у военкоматов выстроились очереди из добровольцев, готовых отправиться на фронт. Всего в годы войны из города в Красную Армию ушло более 100 тысяч уральцев. Так Свердловск, начавший день в атмосфере беззаботного отдыха, за считанные часы превратился в город, мобилизованный на борьбу с врагом.

Долгожданная Победа

В военные годы люди в Свердловске трудились в две смены по 12 часов, днем и ночью. Дождливым утром 9 мая 45-го кто-то шел к станкам, кто-то возвращался домой. Наконец по радио объявили о долгожданной победе советской армии над фашистской Германией. Начался грандиозный митинг: на площади Первой Пятилетки рядом с «Уралмашем» собрались 35 тысяч человек, все праздновали победу. Через площадь проходили танки и другие машины, изготовленные на свердловских заводах, в небе взрывались ракеты, долго не смолкали ликующие возгласы.

Рядом с «Уралмашем» победу праздновали 35 тысяч человек
Рядом с «Уралмашем» победу праздновали 35 тысяч человек
Фото:

«Дождь шел, но он не останавливал ход митинга. Никто не работал, потому что радость была такая, что не до работы. В конце концов, сколько можно было вкалывать, выполнять, перевыполнять? Немножко-то надо было отдохнуть. Тем более было понятно, что скоро и нормы выработки сократятся.

Один из рабочих, молодой парень, взял стальной штырь и начал от избытка чувств вбивать его в пол. Он лупил кувалдой по этому штырю, пока не уперся в бетонный блок. Ему пришли на помощь, всем цехом этот штырь загнали в землю. Можно сказать, топор войны зарыли",— рассказывал URA.RU хранитель музея истории «Уралмашзавода» Сергей Агеев.

В этот день срочным выпуском вышли все свердловские газеты. В каждой печатался акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил и большой портрет Сталина.

В выпуске «Уральского рабочего» от 9 мая красовалась надпись: «Да здравствует наша победа!»
В выпуске «Уральского рабочего» от 9 мая красовалась надпись: «Да здравствует наша победа!»
Фото:

«Девушки в красных и белых беретах идут по улице, обнявшись, и весело смеются, кого-либо встречая. Молодой паренек в солдатской шинели неожиданно останавливается около женщины и протягивает ей руку: «С победой!». <...> Шофер останавливает машину, кричит группе собравшихся у репродуктора людей: «С победой, товарищи!», — и едет дальше», — писал «Уральский рабочий» 9 мая.

Вечером в Москве отгремел торжественный салют, а 24 июня прошел праздничный парад. Первый настоящий парад ко Дню Победы в Свердловске состоялся только в 1975 году — тогда на площади 1905 года масштабно отметили 30-летие Победы. А спустя годы военный парад и праздничный салют стали уже доброй традицией.

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Жители Свердловска узнали о начале Великой Отечественной войны в разгар воскресного отдыха — в парках шли концерты, на пляжах озера Шарташ было не протолкнуться. Но уже через несколько часов город переключился на военные рельсы: на заводах прошли митинги, у военкоматов выстроились очереди добровольцев, предприятия начали работать круглосуточно. Так началась новая жизнь города — военная. В 45-ом Победу здесь встретили под дождем, но с тем же единством: на площади у «Уралмаша» собрались 35 тысяч человек — никто не хотел уходить. Как Свердловск встретил начало войны и ее завершение — в материале URA.RU. Начало войны В Свердловске 22 июня 1941 года началось как обычное воскресенье. Горожане наслаждались теплым летним днем: десятки тысяч людей гуляли по улицам, отдыхали на берегах Шарташа и Верх-Исетского пруда, где к полудню не осталось ни одной свободной лодки. В парке культуры и отдыха имени Маяковского проходили концерты, выступления кукольного театра, работали аттракционы — там собралось около 30 тысяч отдыхающих. Однако праздничная атмосфера была нарушена сообщением о нападении фашистской Германии на СССР. В 12 часов дня по радио прозвучало обращение наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, сообщившего о начале войны. Люди собирались у репродукторов, слушая его слова: " Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города... " Реакция горожан была мгновенной. На предприятиях, таких как Уралмашзавод и Верх-Исетский металлургический завод, прошли митинги, на которых рабочие выражали готовность "бить врага оружием и ударным трудом". Даже те, кто был на выходном, приходили на заводы, чтобы поделиться новостями и принять участие в митингах. К вечеру у военкоматов выстроились очереди из добровольцев, готовых отправиться на фронт. Всего в годы войны из города в Красную Армию ушло более 100 тысяч уральцев.  Так Свердловск, начавший день в атмосфере беззаботного отдыха, за считанные часы превратился в город, мобилизованный на борьбу с врагом. Долгожданная Победа В военные годы люди в Свердловске трудились в две смены по 12 часов, днем и ночью. Дождливым утром 9 мая 45-го кто-то шел к станкам, кто-то возвращался домой. Наконец по радио объявили о долгожданной победе советской армии над фашистской Германией. Начался грандиозный митинг: на площади Первой Пятилетки рядом с «Уралмашем» собрались 35 тысяч человек, все праздновали победу. Через площадь проходили танки и другие машины, изготовленные на свердловских заводах, в небе взрывались ракеты, долго не смолкали ликующие возгласы. «Дождь шел, но он не останавливал ход митинга. Никто не работал, потому что радость была такая, что не до работы. В конце концов, сколько можно было вкалывать, выполнять, перевыполнять? Немножко-то надо было отдохнуть. Тем более было понятно, что скоро и нормы выработки сократятся. В этот день срочным выпуском вышли все свердловские газеты. В каждой печатался акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил и большой портрет Сталина. «Девушки в красных и белых беретах идут по улице, обнявшись, и весело смеются, кого-либо встречая. Молодой паренек в солдатской шинели неожиданно останавливается около женщины и протягивает ей руку: «С победой!». <...> Шофер останавливает машину, кричит группе собравшихся у репродуктора людей: «С победой, товарищи!», — и едет дальше», — писал «Уральский рабочий» 9 мая. Вечером в Москве отгремел торжественный салют, а 24 июня прошел праздничный парад. Первый настоящий парад ко Дню Победы в Свердловске состоялся только в 1975 году — тогда на площади 1905 года масштабно отметили 30-летие Победы. А спустя годы военный парад и праздничный салют стали уже доброй традицией.
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