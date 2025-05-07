Директора Берлинского центра Карнеги* Габуева** объявили в розыск

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МВД объявило в розыск директора Берлинского центра Карнеги* Александра Габуева**
МВД объявило в розыск директора Берлинского центра Карнеги* Александра Габуева** Фото:

МВД Российской Федерации внесло в список разыскиваемых лиц Александра Габуева (признан Минюстом РФ иноагентом), возглавляющего Берлинский центр Карнеги (Минюст РФ внес «Фонд Карнеги» в реестр нежелательных организаций, признан иноагентом). Такая информация размещена в базе данных розыска, опубликованной на сайте ведомства.

«Габуев Александр. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. Однако там не указана статья, по которой осуществляется розыск. Об этом сообщает ТАСС.

По информации правоохранительных органов, причиной возможного объявления Габуева в розыск стало возбужденное против него уголовное дело. Оно связано с уклонением от выполнения требований российского законодательства о деятельности иностранных агентов.

Габуев был внесен в реестр иноагентов в 26 мая 2023 года. В апреле того же года Министерство юстиции Российской Федерации включило данную организацию в список иностранных агентов, а в июле 2024 года организация была признана нежелательной и внесена в соответствующий реестр.

* Берлинский центр Карнеги — внесен в список нежелательных организаций РФ, также находится в списке иностранных агентов в России

** Александр Габуев внесен в список иностранных агентов в России

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МВД Российской Федерации внесло в список разыскиваемых лиц Александра Габуева (признан Минюстом РФ иноагентом), возглавляющего Берлинский центр Карнеги (Минюст РФ внес «Фонд Карнеги» в реестр нежелательных организаций, признан иноагентом). Такая информация размещена в базе данных розыска, опубликованной на сайте ведомства. «Габуев Александр. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. Однако там не указана статья, по которой осуществляется розыск. Об этом сообщает ТАСС. По информации правоохранительных органов, причиной возможного объявления Габуева в розыск стало возбужденное против него уголовное дело. Оно связано с уклонением от выполнения требований российского законодательства о деятельности иностранных агентов. Габуев был внесен в реестр иноагентов в 26 мая 2023 года. В апреле того же года Министерство юстиции Российской Федерации включило данную организацию в список иностранных агентов, а в июле 2024 года организация была признана нежелательной и внесена в соответствующий реестр. * Берлинский центр Карнеги — внесен в список нежелательных организаций РФ, также находится в списке иностранных агентов в России ** Александр Габуев внесен в список иностранных агентов в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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