Тюменский олигарх уговорил власти вывести конницу на юбилейный парад Победы

Идея о включении конного эскадрона в праздничное шествие на 80-летие Победы в Тюмени принадлежит главе холдинга «Сибинтел», замсекретаря областного отделения «Единой России» Владимиру Шевчику. Об этом агентству рассказал источник в политических кругах региона, отметив, что изначально инициативу восприняли скептически.
«С участием лошадей много проблем, животных непросто организовать. Шевчика даже пытались отговорить, но он в итоге убедил чиновников, что все пройдет гладко», — поделился инсайдер.
Агентство запросило комментарий в администрации Тюмени. Ответ ожидается.
Помощник бизнесмена Марк Добрянский в разговоре с URA.RU рассказал, что с предложением о выводе конницы на парад в адрес руководства города и области действительно вышел Владимир Шевчик — с такой же инициативой тюменские конники выходили на семидесятилетнюю годовщину Победы. Предприниматель с детства работал с Лошадьми и всячески поддерживает развитие областного конноспортивного движения. Конный эскадрон с наездниками в исторических костюмах, по задумке, должен стать зрелищным подарком для зрителей тюменского парада и вкладом в сохранение истории.
«Это во многом уникальное для нашей страны явление, потому что практически во всех городах не сильно разрешают сейчас кавалеристам и конникам проходить в составе каких-то парадов [из-за сложностей с уборкой за животными и опасений за их безопасность, — прим URA.RU]. Если в Москве проходят конные выездные смотры — это кони именно к ним и подготовленные, за каждым закреплен военнослужащий, который с этим конем день и ночь, то здесь [на тюменском параде, — прим. URA.RU] кони в основном спортивные», — поделился собеседник.
На самом параде 9 мая 2025 года Владимир Шевчик в образе советского комиссара поедет верхом, следом за главой конного эскадрона. Вчера он принял участие в репетиции шествия.
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