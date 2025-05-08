На дорогах в центральной части Тюмени возникли десятибалльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты». Из-за мероприятий, связанных с празднованием 80-й годовщины Великой Победы, дорожное движение на некоторых улицах будет ограничено, либо полностью закрыто.
«Дорожные заторы наблюдаются на ул. Герцена, Грибоедова, Короленко, Достоевского, Первомайской, Елецкой, Орджоникидзе, а также Профсоюзной. По загруженности дорог ситуация оценивается в семь — десять баллов», — сообщает сервис.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с 6:00 9 мая перекрыли движение в центре города. Ограничения на некоторых участках дорог будут действовать до 01:00 10 мая.
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