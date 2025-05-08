08 мая 2025

Центр Тюмени парализован из-за пробок. Карта

На дорогах Тюмени возникли десятибалльные пробки
© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые дороги в центральной части Тюмени полностью закрыты для движения транспорта
Некоторые дороги в центральной части Тюмени полностью закрыты для движения транспорта Фото:

На дорогах в центральной части Тюмени возникли десятибалльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты». Из-за мероприятий, связанных с празднованием 80-й годовщины Великой Победы, дорожное движение на некоторых улицах будет ограничено, либо полностью закрыто.

«Дорожные заторы наблюдаются на ул. Герцена, Грибоедова, Короленко, Достоевского, Первомайской, Елецкой, Орджоникидзе, а также Профсоюзной. По загруженности дорог ситуация оценивается в семь — десять баллов», — сообщает сервис.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с 6:00 9 мая перекрыли движение в центре города. Ограничения на некоторых участках дорог будут действовать до 01:00 10 мая.

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На дорогах в центральной части Тюмени возникли десятибалльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты». Из-за мероприятий, связанных с празднованием 80-й годовщины Великой Победы, дорожное движение на некоторых улицах будет ограничено, либо полностью закрыто. «Дорожные заторы наблюдаются на ул. Герцена, Грибоедова, Короленко, Достоевского, Первомайской, Елецкой, Орджоникидзе, а также Профсоюзной. По загруженности дорог ситуация оценивается в семь — десять баллов», — сообщает сервис. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с 6:00 9 мая перекрыли движение в центре города. Ограничения на некоторых участках дорог будут действовать до 01:00 10 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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