09 мая 2025

Екатеринбуржцы не могут оплатить проезд в троллейбусах после 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Невозможно оплатить проезд на маршруте троллейбуса №33
Невозможно оплатить проезд на маршруте троллейбуса №33 Фото:

В Екатеринбурге после организации бесплатного проезда 9 мая произошел массовый сбой в работе терминалов оплаты проезда в троллейбусах. Жители города не могут оплатить проезд через электронное табло. Об этом поделились подписчики в социальных сетях.

«Без работы системы оплаты троллейбусы не имеют права выезжать на линию для работы по маршруту», — сообщили в telegram-канале «Злой Екатеринбург». В настоящий момент невозможно оплатить проезд на маршруте №33.

Корреспондент URA.RU обратился в компанию ОАО «ИСЕТЬ». Ответ будет опубликован, как только появится.

У жителей не получается оплатить проезд с помощью карты
У жителей не получается оплатить проезд с помощью карты
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В Екатеринбурге после организации бесплатного проезда 9 мая произошел массовый сбой в работе терминалов оплаты проезда в троллейбусах. Жители города не могут оплатить проезд через электронное табло. Об этом поделились подписчики в социальных сетях. «Без работы системы оплаты троллейбусы не имеют права выезжать на линию для работы по маршруту», — сообщили в telegram-канале «Злой Екатеринбург». В настоящий момент невозможно оплатить проезд на маршруте №33. Корреспондент URA.RU обратился в компанию ОАО «ИСЕТЬ». Ответ будет опубликован, как только появится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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