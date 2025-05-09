Екатеринбуржцы не могут оплатить проезд в троллейбусах после 9 мая

В Екатеринбурге после организации бесплатного проезда 9 мая произошел массовый сбой в работе терминалов оплаты проезда в троллейбусах. Жители города не могут оплатить проезд через электронное табло. Об этом поделились подписчики в социальных сетях.
«Без работы системы оплаты троллейбусы не имеют права выезжать на линию для работы по маршруту», — сообщили в telegram-канале «Злой Екатеринбург». В настоящий момент невозможно оплатить проезд на маршруте №33.
Корреспондент URA.RU обратился в компанию ОАО «ИСЕТЬ». Ответ будет опубликован, как только появится.
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