В ХМАО появилось современное оборудование для диагностики нервных заболеваний

В ХМАО в Березовской районной больнице внедрили новый вид диагностического исследования — электронейромиографию (ЭНМГ). Современное оборудование позволит улучшить диагностику и лечение заболеваний нервной и мышечной систем, сообщила пресс-служба окружного депздрава.
«ЭНМГ позволит врачам точно диагностировать заболевания периферической нервной системы, выявлять наличие и степень повреждения периферических нервов, что особенно важно после травм, связанных с взрывами. Также с помощью ЭНМГ можно отслеживать прогрессирование заболеваний и эффективность лечения», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Результаты ЭНМГ помогут врачам составить план лечения, включая реабилитацию и решение о необходимости операции. Введение нового исследования стало важным шагом в развитии диагностики и медицинской помощи для жителей района и участников СВО, получивших ранения.
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