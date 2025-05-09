09 мая 2025

В ХМАО появилось современное оборудование для диагностики нервных заболеваний

В Березовской больнице внедрили новый метод диагностики нервных заболеваний
© Служба новостей «URA.RU»
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Метод поможет улучшить диагностику и лечение пациентов (архивное фото)
Метод поможет улучшить диагностику и лечение пациентов (архивное фото) Фото:

В ХМАО в Березовской районной больнице внедрили новый вид диагностического исследования — электронейромиографию (ЭНМГ). Современное оборудование позволит улучшить диагностику и лечение заболеваний нервной и мышечной систем, сообщила пресс-служба окружного депздрава. 

«ЭНМГ позволит врачам точно диагностировать заболевания периферической нервной системы, выявлять наличие и степень повреждения периферических нервов, что особенно важно после травм, связанных с взрывами. Также с помощью ЭНМГ можно отслеживать прогрессирование заболеваний и эффективность лечения», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Результаты ЭНМГ помогут врачам составить план лечения, включая реабилитацию и решение о необходимости операции. Введение нового исследования стало важным шагом в развитии диагностики и медицинской помощи для жителей района и участников СВО, получивших ранения.

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В ХМАО в Березовской районной больнице внедрили новый вид диагностического исследования — электронейромиографию (ЭНМГ). Современное оборудование позволит улучшить диагностику и лечение заболеваний нервной и мышечной систем, сообщила пресс-служба окружного депздрава.  «ЭНМГ позволит врачам точно диагностировать заболевания периферической нервной системы, выявлять наличие и степень повреждения периферических нервов, что особенно важно после травм, связанных с взрывами. Также с помощью ЭНМГ можно отслеживать прогрессирование заболеваний и эффективность лечения», — сообщили в telegram-канале ведомства. Результаты ЭНМГ помогут врачам составить план лечения, включая реабилитацию и решение о необходимости операции. Введение нового исследования стало важным шагом в развитии диагностики и медицинской помощи для жителей района и участников СВО, получивших ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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