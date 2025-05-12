Ирония судьбы: тюменец перепутал дома и пьяный уснул в чужой квартире

Тюменцы обнаружили в своей квартире незнакомого мужчину — он зашел в незапертую дверь, разделся и лег спать. Хозяева попыталась разбудить молодого человека, но в итоге им пришлось вызывать скорую и полицию. Об инциденте сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
«Незапертую на замок дверь открыл 20-летний мужчина и как к себе домой зашел, разделся и лег спать. <...> На рекомендацию диспетчера повернуть человека на бок очевидец ответил, что тот уже лежит на боку, а под головой у него подушка. При этом он находится в одних трусах, а рядом с ним — личные вещи: одежда, телефон, часы и паспорт», — уточнили в департаменте.
Бригада скорой помощи, прибывшая на место вызова, обнаружила мужчину без сознания. Во время оказания помощи неизвестный пришел в сознание и сообщил медикам, что на протяжении всей ночи употреблял алкоголь в одном из клубов, после чего не помнит произошедшего. После первичного осмотра мужчину передали врачу-токсикологу.
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