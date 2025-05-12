Ирония судьбы: тюменец перепутал дома и пьяный уснул в чужой квартире

В Тюмени пьяный мужчина перепутал дома и уснул в чужой квартире
© Служба новостей «URA.RU»
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Хозяева попыталась разбудить молодого человека, но в итоге им пришлось вызывать скорую
Хозяева попыталась разбудить молодого человека, но в итоге им пришлось вызывать скорую Фото:

Тюменцы обнаружили в своей квартире незнакомого мужчину — он зашел в незапертую дверь, разделся и лег спать. Хозяева попыталась разбудить молодого человека, но в итоге им пришлось вызывать скорую и полицию. Об инциденте сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Незапертую на замок дверь открыл 20-летний мужчина и как к себе домой зашел, разделся и лег спать. <...> На рекомендацию диспетчера повернуть человека на бок очевидец ответил, что тот уже лежит на боку, а под головой у него подушка. При этом он находится в одних трусах, а рядом с ним — личные вещи: одежда, телефон, часы и паспорт», — уточнили в департаменте.

Бригада скорой помощи, прибывшая на место вызова, обнаружила мужчину без сознания. Во время оказания помощи неизвестный пришел в сознание и сообщил медикам, что на протяжении всей ночи употреблял алкоголь в одном из клубов, после чего не помнит произошедшего. После первичного осмотра мужчину передали врачу-токсикологу.

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Тюменцы обнаружили в своей квартире незнакомого мужчину — он зашел в незапертую дверь, разделся и лег спать. Хозяева попыталась разбудить молодого человека, но в итоге им пришлось вызывать скорую и полицию. Об инциденте сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Незапертую на замок дверь открыл 20-летний мужчина и как к себе домой зашел, разделся и лег спать. <...> На рекомендацию диспетчера повернуть человека на бок очевидец ответил, что тот уже лежит на боку, а под головой у него подушка. При этом он находится в одних трусах, а рядом с ним — личные вещи: одежда, телефон, часы и паспорт», — уточнили в департаменте. Бригада скорой помощи, прибывшая на место вызова, обнаружила мужчину без сознания. Во время оказания помощи неизвестный пришел в сознание и сообщил медикам, что на протяжении всей ночи употреблял алкоголь в одном из клубов, после чего не помнит произошедшего. После первичного осмотра мужчину передали врачу-токсикологу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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