Эск-депутат Далматовской районной думы (Курганская область) Михаил Усольцев скончался на 72-м году жизни 11 мая. Также Усольцев был начальником Далматовского ЛПУ МГ ООО «Уралтрансгаз». Об этом сообщает администрация округа.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что 11 мая 2025 года на 72-ом году после продолжительной болезни ушел из жизни экс-депутат Далматовской районной Думы, бывший начальник Далматовского ЛПУ МГ ООО „Уралтрансгаз“ Усольцев Михаил Николаевич», — говорится в официальном сообщении администрации округа. Власти также выразили соболезнования родным и близким Михаила Николаевича, отметив, что светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег и друзей.
Михаил Усольцев начал свою трудовую деятельность в 1970 году, после службы в армии работал на Каменск-Уральском радиозаводе, а в 1979 году перешел в газовую промышленность. За годы работы в Далматовском ЛПУ он прошел путь от мастера до начальника управления, возглавляя предприятие с 1990 по 2015 год. Усольцев был удостоен званий «Ветеран ООО „УралТрансгаз“», «Почетный работник ООО „УралТрансгаз“», а также почетной грамоты министерства энергетики России. Помимо профессиональной деятельности, он активно участвовал в общественной жизни и несколько раз избирался депутатом районной думы, внес значительный вклад в развитие местного законодательства.
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