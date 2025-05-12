12 мая 2025

Ушел из жизни экс-депутат курганского округа Усольцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Он скончался 11 мая
Он скончался 11 мая Фото:

Эск-депутат Далматовской районной думы (Курганская область) Михаил Усольцев скончался на 72-м году жизни 11 мая. Также Усольцев был начальником Далматовского ЛПУ МГ ООО «Уралтрансгаз». Об этом сообщает администрация округа.

Михаил Усольцев скончался на 72-м году жизни 11 мая
Михаил Усольцев скончался на 72-м году жизни 11 мая
Фото:

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 11 мая 2025 года на 72-ом году после продолжительной болезни ушел из жизни экс-депутат Далматовской районной Думы, бывший начальник Далматовского ЛПУ МГ ООО „Уралтрансгаз“ Усольцев Михаил Николаевич», — говорится в официальном сообщении администрации округа. Власти также выразили соболезнования родным и близким Михаила Николаевича, отметив, что светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег и друзей.

Михаил Усольцев начал свою трудовую деятельность в 1970 году, после службы в армии работал на Каменск-Уральском радиозаводе, а в 1979 году перешел в газовую промышленность. За годы работы в Далматовском ЛПУ он прошел путь от мастера до начальника управления, возглавляя предприятие с 1990 по 2015 год. Усольцев был удостоен званий «Ветеран ООО „УралТрансгаз“», «Почетный работник ООО „УралТрансгаз“», а также почетной грамоты министерства энергетики России. Помимо профессиональной деятельности, он активно участвовал в общественной жизни и несколько раз избирался депутатом районной думы, внес значительный вклад в развитие местного законодательства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эск-депутат Далматовской районной думы (Курганская область) Михаил Усольцев скончался на 72-м году жизни 11 мая. Также Усольцев был начальником Далматовского ЛПУ МГ ООО «Уралтрансгаз». Об этом сообщает администрация округа. «С глубоким прискорбием сообщаем, что 11 мая 2025 года на 72-ом году после продолжительной болезни ушел из жизни экс-депутат Далматовской районной Думы, бывший начальник Далматовского ЛПУ МГ ООО „Уралтрансгаз“ Усольцев Михаил Николаевич», — говорится в официальном сообщении администрации округа. Власти также выразили соболезнования родным и близким Михаила Николаевича, отметив, что светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег и друзей. Михаил Усольцев начал свою трудовую деятельность в 1970 году, после службы в армии работал на Каменск-Уральском радиозаводе, а в 1979 году перешел в газовую промышленность. За годы работы в Далматовском ЛПУ он прошел путь от мастера до начальника управления, возглавляя предприятие с 1990 по 2015 год. Усольцев был удостоен званий «Ветеран ООО „УралТрансгаз“», «Почетный работник ООО „УралТрансгаз“», а также почетной грамоты министерства энергетики России. Помимо профессиональной деятельности, он активно участвовал в общественной жизни и несколько раз избирался депутатом районной думы, внес значительный вклад в развитие местного законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...