Житель Пермского края заплатил 500 тысяч рублей штрафов за чужого человека

Жителю Пермского края пришлось выплатить более 500 тысяч рублей за штрафов за нарушения, совершенные другим человеком. Причиной такой ситуации стало несоблюдение процедуры снятия автомобиля с регистрационного учета при продаже.
«Житель города Добрянка реализовал свой автомобиль марки LADA Samara, заключив соответствующий договор купли-продажи, однако не оформил снятие машины с учета, полагая, что этим займется покупатель. Новый владелец не провел переоформление и неоднократно допускал нарушения правил дорожного движения на территории Московской области. Все штрафы по-прежнему выписывались на имя прежнего собственника», — сообщает в пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.
Мужчина игнорировал поступающие уведомления о штрафах, ошибочно считая, что ответственность за транспортное средство после продажи на него не распространяется. Тем временем, в службе судебных приставов было открыто 452 исполнительных производства по взысканию начисленных штрафов и пени за просрочку оплаты.
О начале исполнительных производств гражданина информировали через портал Госуслуг, однако он не реагировал на сообщения и не являлся для разъяснения ситуации. Поскольку автомобиль официально продолжал числиться за ним, судебные приставы приняли меры: были заблокированы банковские счета должника, введен запрет на регистрационные действия с транспортом и ограничено право выезда за пределы страны.
В ходе дальнейших розыскных мероприятий выяснилось, что мужчина давно не проживает по месту регистрации, что затруднило его поиск. После установления местонахождения гражданина его пригласили в отдел судебных приставов, где проинформировали о возможности лишения права управления транспортными средствами. Мужчина пояснил обстоятельства продажи автомобиля, однако действующее законодательство не освобождает его от погашения накопленных долгов.
В результате применения комплекса принудительных мер житель Пермского края полностью оплатил сумму задолженности — свыше 500 тысяч рублей. После поступления всех средств исполнительные производства были прекращены.
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