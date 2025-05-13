Житель Пермского края заплатил 500 тысяч рублей штрафов за чужого человека

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Причиной такой ситуации стало несоблюдение процедуры снятия автомобиля с регистрационного учета при продаже
Причиной такой ситуации стало несоблюдение процедуры снятия автомобиля с регистрационного учета при продаже Фото:

Жителю Пермского края пришлось выплатить более 500 тысяч рублей за штрафов за нарушения, совершенные другим человеком. Причиной такой ситуации стало несоблюдение процедуры снятия автомобиля с регистрационного учета при продаже.

«Житель города Добрянка реализовал свой автомобиль марки LADA Samara, заключив соответствующий договор купли-продажи, однако не оформил снятие машины с учета, полагая, что этим займется покупатель. Новый владелец не провел переоформление и неоднократно допускал нарушения правил дорожного движения на территории Московской области. Все штрафы по-прежнему выписывались на имя прежнего собственника», — сообщает в пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

Мужчина игнорировал поступающие уведомления о штрафах, ошибочно считая, что ответственность за транспортное средство после продажи на него не распространяется. Тем временем, в службе судебных приставов было открыто 452 исполнительных производства по взысканию начисленных штрафов и пени за просрочку оплаты.

О начале исполнительных производств гражданина информировали через портал Госуслуг, однако он не реагировал на сообщения и не являлся для разъяснения ситуации. Поскольку автомобиль официально продолжал числиться за ним, судебные приставы приняли меры: были заблокированы банковские счета должника, введен запрет на регистрационные действия с транспортом и ограничено право выезда за пределы страны.

В ходе дальнейших розыскных мероприятий выяснилось, что мужчина давно не проживает по месту регистрации, что затруднило его поиск. После установления местонахождения гражданина его пригласили в отдел судебных приставов, где проинформировали о возможности лишения права управления транспортными средствами. Мужчина пояснил обстоятельства продажи автомобиля, однако действующее законодательство не освобождает его от погашения накопленных долгов.

В результате применения комплекса принудительных мер житель Пермского края полностью оплатил сумму задолженности — свыше 500 тысяч рублей. После поступления всех средств исполнительные производства были прекращены.

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Жителю Пермского края пришлось выплатить более 500 тысяч рублей за штрафов за нарушения, совершенные другим человеком. Причиной такой ситуации стало несоблюдение процедуры снятия автомобиля с регистрационного учета при продаже. «Житель города Добрянка реализовал свой автомобиль марки LADA Samara, заключив соответствующий договор купли-продажи, однако не оформил снятие машины с учета, полагая, что этим займется покупатель. Новый владелец не провел переоформление и неоднократно допускал нарушения правил дорожного движения на территории Московской области. Все штрафы по-прежнему выписывались на имя прежнего собственника», — сообщает в пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю. Мужчина игнорировал поступающие уведомления о штрафах, ошибочно считая, что ответственность за транспортное средство после продажи на него не распространяется. Тем временем, в службе судебных приставов было открыто 452 исполнительных производства по взысканию начисленных штрафов и пени за просрочку оплаты. О начале исполнительных производств гражданина информировали через портал Госуслуг, однако он не реагировал на сообщения и не являлся для разъяснения ситуации. Поскольку автомобиль официально продолжал числиться за ним, судебные приставы приняли меры: были заблокированы банковские счета должника, введен запрет на регистрационные действия с транспортом и ограничено право выезда за пределы страны. В ходе дальнейших розыскных мероприятий выяснилось, что мужчина давно не проживает по месту регистрации, что затруднило его поиск. После установления местонахождения гражданина его пригласили в отдел судебных приставов, где проинформировали о возможности лишения права управления транспортными средствами. Мужчина пояснил обстоятельства продажи автомобиля, однако действующее законодательство не освобождает его от погашения накопленных долгов. В результате применения комплекса принудительных мер житель Пермского края полностью оплатил сумму задолженности — свыше 500 тысяч рублей. После поступления всех средств исполнительные производства были прекращены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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