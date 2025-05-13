В элитном районе Тюмени закрылся популярный ресторан

Популярный ресторан «КУПРУМ», располагавшийся в элитном районе Тюмени, прекратил свою работу. Об этом сообщается в социальных сетях заведения.
«Неплохая получилась история... Ресторан „КУПРУМ“ больше не откроет двери для гостей» — сообщили владельцы ресторана в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«КУПРУМ» располагался в самом центре Тюмени на улице Николая Машарова. Ранее стало известно о закрытии в Тюмени еще одного популярного кафе. О прекращении работы объявили владельцы заведения «В гостях у шефа».
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