13 мая 2025

В элитном районе Тюмени закрылся популярный ресторан

В Тюмени прекратил работу ресторан «КУПРУМ»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан находился в центре Тюмени на улице Николая Машарова
Ресторан находился в центре Тюмени на улице Николая Машарова Фото:

Популярный ресторан «КУПРУМ», располагавшийся в элитном районе Тюмени, прекратил свою работу. Об этом сообщается в социальных сетях заведения.

«Неплохая получилась история... Ресторан „КУПРУМ“ больше не откроет двери для гостей» — сообщили владельцы ресторана в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«КУПРУМ» располагался в самом центре Тюмени на улице Николая Машарова. Ранее стало известно о закрытии в Тюмени еще одного популярного кафе. О прекращении работы объявили владельцы заведения «В гостях у шефа».

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Популярный ресторан «КУПРУМ», располагавшийся в элитном районе Тюмени, прекратил свою работу. Об этом сообщается в социальных сетях заведения. «Неплохая получилась история... Ресторан „КУПРУМ“ больше не откроет двери для гостей» — сообщили владельцы ресторана в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). «КУПРУМ» располагался в самом центре Тюмени на улице Николая Машарова. Ранее стало известно о закрытии в Тюмени еще одного популярного кафе. О прекращении работы объявили владельцы заведения «В гостях у шефа».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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