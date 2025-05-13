13 мая 2025

В Тюмени для кампуса создадут уникальный бренд

В Тюмени обсудят брендинг и цели межуниверситетского кампуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Кампус строят на левом берегу Туры
Кампус строят на левом берегу Туры Фото:

В Тюмени в июне стартует масштабное исследование, посвященное брендингу и смысловому наполнению межуниверситетского кампуса. Об этом сообщила член молодежного комитета кампуса Тюмени Дания Степанова.

«Мы разработали социологическую анкету, которую запустим совместно с ВЦИОМ и социологами, которые были на стратегической сессии по кампусу в Перми в апреле. Сейчас вносим коррективы и уже летом планируем запуститься. Участие смогут принять не только жители Тюменской области, но других регионов страны», — приводит ее слова «Тюменская линия».

По оценке организаторов, в опросе примут участие около 10 тысяч человек, в том числе 300 иностранных студентов. Ожидается, что результаты исследования помогут определить ключевые направления и ценности кампуса, а также сформировать его уникальный бренд.

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В Тюмени в июне стартует масштабное исследование, посвященное брендингу и смысловому наполнению межуниверситетского кампуса. Об этом сообщила член молодежного комитета кампуса Тюмени Дания Степанова. «Мы разработали социологическую анкету, которую запустим совместно с ВЦИОМ и социологами, которые были на стратегической сессии по кампусу в Перми в апреле. Сейчас вносим коррективы и уже летом планируем запуститься. Участие смогут принять не только жители Тюменской области, но других регионов страны», — приводит ее слова «Тюменская линия». По оценке организаторов, в опросе примут участие около 10 тысяч человек, в том числе 300 иностранных студентов. Ожидается, что результаты исследования помогут определить ключевые направления и ценности кампуса, а также сформировать его уникальный бренд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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