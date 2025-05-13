В Тюмени для кампуса создадут уникальный бренд

В Тюмени в июне стартует масштабное исследование, посвященное брендингу и смысловому наполнению межуниверситетского кампуса. Об этом сообщила член молодежного комитета кампуса Тюмени Дания Степанова.
«Мы разработали социологическую анкету, которую запустим совместно с ВЦИОМ и социологами, которые были на стратегической сессии по кампусу в Перми в апреле. Сейчас вносим коррективы и уже летом планируем запуститься. Участие смогут принять не только жители Тюменской области, но других регионов страны», — приводит ее слова «Тюменская линия».
По оценке организаторов, в опросе примут участие около 10 тысяч человек, в том числе 300 иностранных студентов. Ожидается, что результаты исследования помогут определить ключевые направления и ценности кампуса, а также сформировать его уникальный бренд.
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