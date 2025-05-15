Лавров: отказ послов ЕС от встречи по Украине — позорище

Отказ послов стран Евросоюза и представителя Евросовета принять участие в обсуждении украинского конфликта — позорище. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба.
«Мы пригласили на встречу с министром иностранных дел всех послов Европейского Союза и представителя Европейского Совета, на специальную встречу поговорить об Украине, задавать любые вопросы. И они коллективно отказались... <...> Это позорище для любого дипломата», — сказал Лавров. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что если дипломат работает в какой-либо стране и получает приглашение на неформальную беседу от министра иностранных дел, но отказывается от него, то такой человек не может считаться послом.
Министр отметил, что сейчас официальный диалог между Россией и странами Евросоюза практически отсутствует. По его словам, общение происходит лишь в отдельных случаях, когда у европейских дипломатов возникает необходимость обсудить конкретные вопросы.
В марте 2024 года Лавров пригласил послов Евросоюза на встречу перед выборами президента России, но они отказались за два дня до мероприятия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это вызывает вопросы о работе послов в России. Представительство ЕС объяснило отказ отсутствием повестки и низким уровнем доверия между РФ и ЕС, добавив, что не хотят быть использованными в пропагандистских целях.
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