15 мая 2025

В Перми ищут пропавшего 9-летнего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми ищут пропавшего ребенка
В Перми ищут пропавшего ребенка Фото:

В Индустриальном районе Перми ведутся поиски 9-летнего мальчика, который пропал после того, как ушел из дома 15 мая. Ребенок покинул дом по улице Декабристов около 14:30, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

«Мальчик ушел из дома по улице Декабристов в Индустриальном районе Перми в 14:30. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Приметы: рост 140-145 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Был одет в темно-синюю футболку, сине-голубую спортивную кофту с белыми полосами, синие джинсы и темно-синие кроссовки с розовой сеткой. С собой имел белый мешок для обуви с голубыми кроссовками», — сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой в telegram-канале.

В настоящее время поисковый отряд организует поиски пропавшего ребенка. Добровольцев и всех, кто может располагать какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: +7 (342) 204-49-04 или 102.

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В Индустриальном районе Перми ведутся поиски 9-летнего мальчика, который пропал после того, как ушел из дома 15 мая. Ребенок покинул дом по улице Декабристов около 14:30, и с тех пор его местонахождение неизвестно. «Мальчик ушел из дома по улице Декабристов в Индустриальном районе Перми в 14:30. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Приметы: рост 140-145 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Был одет в темно-синюю футболку, сине-голубую спортивную кофту с белыми полосами, синие джинсы и темно-синие кроссовки с розовой сеткой. С собой имел белый мешок для обуви с голубыми кроссовками», — сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой в telegram-канале. В настоящее время поисковый отряд организует поиски пропавшего ребенка. Добровольцев и всех, кто может располагать какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: +7 (342) 204-49-04 или 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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