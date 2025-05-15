В Перми ищут пропавшего 9-летнего мальчика

В Индустриальном районе Перми ведутся поиски 9-летнего мальчика, который пропал после того, как ушел из дома 15 мая. Ребенок покинул дом по улице Декабристов около 14:30, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
«Мальчик ушел из дома по улице Декабристов в Индустриальном районе Перми в 14:30. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Приметы: рост 140-145 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Был одет в темно-синюю футболку, сине-голубую спортивную кофту с белыми полосами, синие джинсы и темно-синие кроссовки с розовой сеткой. С собой имел белый мешок для обуви с голубыми кроссовками», — сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой в telegram-канале.
В настоящее время поисковый отряд организует поиски пропавшего ребенка. Добровольцев и всех, кто может располагать какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам: +7 (342) 204-49-04 или 102.
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