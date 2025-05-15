В Тюмени за день в двух авариях пострадали дети

В Тюмени за один день произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Первое случилось днем на улице Демьяна Бедного, где столкнулись автомобили «Дженезис» и «Киа» на парковке. В результате аварии пострадал двухлетний пассажир «Дженезиса», сообщает пресс-служба ГАИ Тюменской области.
«Столкновение произошло на парковке: один автомобиль двигался задним ходом, другой выезжал с парковочного места. Двухлетний пассажир „Дженезиса“ получил травму», — сказано в telegram-канале ведомства.
В тот же день на улице Широтной семилетний мальчик на самокате выехал на дорогу из-за припаркованных машин, где его сбил автомобиль «Чери Тигго». Несмотря на попытки водителя избежать наезда, ребенок получил травму ноги. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедших аварий.
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